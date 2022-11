Toti: "Voy pensando que vamos a pasar. Los más jóvenes igual no, pero yo sí me acuerdo de cuando el Dépor jugaba en Europa"

Toti, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en la víspera del partido de Copa del Rey que medirá a su equipo ante todo un histórico como es el Deportivo de La Coruña.

Ambiente por la Copa del Rey: "Al principio ha sido una semana más seria por la derrota en Zamora. Estamos ya mal acostumbrados a ganar (bromea). Según se va acercando el partido del sábado, la ilusión crece y es bonito poder jugar algo así contra grandes rivales".

Dépor: "Los más jóvenes igual no, pero yo sí me acuerdo de cuando el Dépor jugaba en Europa. Está en horas bajas y es un poco raro todo lo que le he pasado. Me tomo el partido con mucha ilusión y tenemos la baza de nuestro campo. Queremos pasar para ver si nos toca algo bueno para que disfrute el pueblo".

Césped artificial: "Es jodido y lo he vivido desde fuera porque he ido a jugar en Guijuelo estando en otros equipos. Hay gente de categorías superiores a la que no le gusta ir a estos campos por temas de lesión y son cosas que debemos aprovechar".

Opciones de pasar: "Yo voy pensando que vamos a pasar. El año pasado vino el Rayo, que estaba cuarto en LaLiga y perdimos en penaltis. Igual no jugaron con todos los titulares, pero no nos pasaron por encima salvo en los últimos minutos. Todo se iguala en el Municipal y el Rayo era mejor equipo que el Dépor. Podemos hacer algo bueno el sábado".

Afición: "La gente oye que viene el Dépor y le llama la atención. Habrá buen ambiente e intentaremos vivir algo bonito".

El sueño para esta edición: "Disfrutar de estos partidos y jugar contra grandísimos jugadores. Tuve a Óscar Cano como entrenador en el Salamanca y guardo buen recuerdo de él. Le gustaba tener la pelota y jugar bien, pero estaba lesionado y no pude estar mucho con él porque tuvo que irse".