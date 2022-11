Caramelo y la Copa del Rey en el CD Guijuelo: "Hay gente que me para y me dice que podemos meter mano al Dépor"

Álex Caramelo, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en la víspera de disfrutar un apetecible partido de Copa del Rey frente a todo un equipo histórico como el Deportivo de La Coruña.

Partido especial: "Lo estamos tomando con un partido más, aunque es de una dificultad muy grande. Todos sabemos cómo es el Municipal Luis Ramos y cuando el campo aprieta cualquier cosa puede pasar. Estamos ilusionados sabiendo que las posibilidades están ahí".

Dépor: "Los jugadores que tiene son prácticamente de Segunda División o mismamente Bergantiños ha jugado en Primera y lo hemos visto. Es un histórico que está en Primera RFEF y somos conscientes de que el Municipal no es un campo al que suele gustar venir. Es un partido de Copa del Rey y les apetecerá ganar, pero puede que lo pasen mal aquí".

Hierba artificial del Municipal: "El tema del césped sí que es verdad que te acabas acostumbrando como es nuestro caso. Ellos no creo que entrenen en artificial y cambia mucho el tema del bote, de los balones, que son nuevos por la Copa, y todo eso puede ser un cúmulo positivo para nosotros. Vamos a intentar que el Dépor no se adapte al entorno. Debemos jugar nuestras armas al ser de categoría inferior".

Opciones de pasar: "No puedo hablar de porcentajes, pero sí que estamos muy ilusionados con la Copa del Rey. No deja de ser un partido que no se disputa todos los años. Le he dicho a familiares y amigos que me llaman que sabemos cómo lo hicimos contra el Rayo y buscaremos dar ese pasito para eliminar a todo un Deportivo. Si pasamos, lo más seguro es que nos toque un Primera".

Ambiente en el pueblo: "Ves las carpas, los pequeños detalles y se nota que es un partido importante a nivel nacional. Nuestro trabajo es jugar al fútbol y estamos centrados en lo nuestro. Sí que hay gente que me para y me dice que podemos meter mano al Dépor porque se acuerdan del partido con el Rayo. Alguno me ha llegado a decir 'si con el Rayo fue en los penaltis, a estos les ganáis seguro' (bromea)".

Deseo de la Copa: "Hacer buen partido el sábado y si luego hay que soñar ya habrá tiempo. No vale de nada alzar la vista si no podemos clasificarnos. Si eso ocurre, te dejo que me llames y ya te digo el rival que me gustaría (ríe)".