El deseo de Piojo para la Copa del Rey con el CD Guijuelo: "Me gustaría jugar contra el Barça para tener el cupo completo"

Piojo, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA a pocos días de vivir una nueva edición de la Copa frente al Dépor.

Ambiente copero: "Es una competición que gusta a todos los equipos modestos. Vamos con muchísima ilusión y esto es un premio al trabajo que hicimos el año pasado, que creo que rozó la excelencia".

Dépor: "Estamos con ganas. Igual no es un rival de Primera o Segunda, pero sí que es un buen equipo por entidad, estadio, presupuesto y todo lo que lleva la palabra Deportivo asusta. Se acerca mucho más al fútbol profesional que lo que refleja el día de hoy".

Apetece más que un Segunda: "Es el que ha tocado y no nos hemos parado a pensar en nada más. Estamos contentos por el sorteo porque el ambiente es bonito y sano. He podido jugar con el Dépor en Copa del Rey y se habla mucho de lo que pasa dentro y fuera del verde. Seguro que hay buena sintonía también con la gente del pueblo. La semana es especial".

Tipo de partido: "Hace unos años vinieron a Guijuelo y ya sabrán el contexto que se van a encontrar. No va a ser tan sorprendente para ellos el Municipal, pero creo que puede ser un partido cerrado y se definirá por detalles porque nadie quiere fallar. Cualquier jugador del Dépor sería titular en Primera RFEF".

Opciones de pasar de ronda: "Las diferencias son muchas, pero al Guijuelo no le van a ganar en ilusión y ganas. Intentaremos hacernos fuertes en casa y en el Municipal todo se iguala más".

Sigue su idilio personal con la Copa: "Este torneo me trae muy buenos recuerdos porque en la Copa del Rey he tenido el primer premio, el segundo y hasta el tercero (bromea). Cuando te toca el Real Madrid o el Atleti son palabras mayores, pero me tomo este partido igual que cuando lo viví con Unionistas con el Dépor".

Ambiente del pueblo: "Me gustaría que fuese como el del Rayo Vallecano. Fue un ambiente sano y creo que es importante que haya desplazamientos. Las aficiones no meten goles, pero sí que empujan muchísimo. Si pasamos la eliminatoria, el bien es de Salamanca, de Guijuelo y de todos".

Deseo para esta Copa: "Me gustaría pasar esta eliminatoria y hacerlo con otra más sería la leche. He tenido la oportunidad de jugar con el Atleti, el Real Madrid, el Rayo y me gustaría jugar contra el Barça para tener el cupo completo".