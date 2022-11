El quirófano del Centro de Salud y Especialidades no ha abierto sus puertas en lo que va de 2022

El pasado miércoles 2 de noviembre se cumplieron exactamente 16 años de la inauguración por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del Centro de Salud y Especialidades de Ciudad Rodrigo, tras una inversión de 9.425.281€. Mirobrigenses y comarcanos confiaban en que este Centro supusiera una revolución en materia sanitaria, cumpliendo, aunque no fuera el Hospital Comarcal que se reivindicó, las demandas realizadas a finales de los años 90, con grandes manifestaciones incluidas.

Sin embargo, el paso del tiempo ha ido mostrando que esto no ha sido así (dice Sergio Olvidado en sus monólogos que la ‘especialidad’ del Centro de Especialidades son “los viajes a Salamanca” a los que envían a sus usuarios), con una sensación de cierta dejadez/despreocupación en muchos momentos por parte de la Junta. Esta situación llega al punto de que en su web sanitaria (Salud Castilla y León) la foto identificativa del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo (https://www.saludcastillayleon.es/CASalamanca/es/centro-especialidades-ciudad-rodrigo) es una del antiguo Centro de Salud, asociada a la dirección del actual Centro (en cambio, sí hay fotos del nuevo Hospital de Salamanca).

Al igual que en muchos sitios de España, la pandemia del coronavirus no ha ayudado precisamente a mejorar esta situación, ya que provocó el retraso de operaciones y diagnósticos, pero una vez se está recuperando la normalidad social, es hora de reforzar la sanidad pública para recuperar la normalidad sanitaria, según expuso la concejal socialista Begoña Moro en una moción presentada en el último Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que fue aprobada por unanimidad.

En esa moción se enumeraron varios ejemplos de las “evidentes anomalías” existentes en el Centro de Salud y Especialidades de Ciudad Rodrigo “por la falta de previsión de la Junta para garantizar la asistencia”, según expresó Begoña Moro (que conoce la realidad del lugar de primera mano al trabajar como enfermera en el mismo), exhortando a luchar para que no se permita esta pérdida de servicios sanitarios.

La situación más llamativa es que, en lo que va de año 2022, no se ha abierto ni un día el quirófano del Centro, con lo cual obviamente no se ha hecho ninguna intervención quirúrgica en Ciudad Rodrigo. Hay que recordar que se trata de un quirófano de cirugía mayor ambulatoria, en el cual se podrían hacer (según anunció la Junta en el momento de la inauguración del Centro en 2006) intervenciones de hasta seis especialidades que no requirieran ingreso (se ponían como ejemplos cataratas, hernias o cirugías de la mano).

En relación con lo anterior, Begoña Moro también expuso en la moción presentada que en lo que va de año tampoco se ha prestado consulta de anestesia en Ciudad Rodrigo, con lo cual muchos mirobrigenses y comarcanos han tenido que desplazarse hasta el Hospital de Salamanca para pasar una consulta de este tipo “no superior a 10 minutos”.

Asimismo, es muy preocupante la situación en el servicio de radiología, ya que la lista de espera para realizar una ecografía es de aproximadamente año y medio. En este sentido, Begoña Moro explicó que los radiólogos se acercaban a Ciudad Rodrigo apenas 1 ó 2 días al mes, “y en algunos meses ninguno”, de ahí el aumento de la lista. Respecto a esta situación, ha habido un cambio desde el Pleno (que tuvo lugar a mediados de octubre), y en principio los radiólogos van a acudir dos veces por semana (este jueves habrá consulta de nuevo).

Al respecto, lo que expuso la Junta en 2006 era que el Centro de Salud y Especialidades contaba con una nueva tecnología que permitía hacer exploraciones radiológicas de mayor complejidad como ecografías y mamografías, pudiéndose hacer incluso “consultas de alta resolución, en las que además de la atención en consulta se realizan pruebas complementarias (exploraciones especiales y estudios radiológicos), se establece el diagnóstico y se instaura el tratamiento en el mismo día”.

Aunque la Junta estimaba en 30.000 los desplazamientos que se evitarían al año a Salamanca capital con el nuevo centro, lo cierto es que mirobrigenses y comarcanos continúan teniendo que desplazarse al Hospital a “consultas y operaciones que perfectamente podrían realizarse en Ciudad Rodrigo”, en palabras de Begoña Moro. En este aspecto, recordó asimismo que en muchos casos es gente mayor, que requiere ir acompañada de familiares que tienen que ausentarse de sus puestos de trabajo, o residentes en pueblos con muy malas combinaciones de transporte público.

En la moción también se pusieron de manifiesto “deficiencias” en los servicios de atención primaria, especialmente en la época veraniega, ya que “el personal ha estado sobrepasado ante la falta de sanitarios para cubrir vacaciones, bajas...”, lo que hizo que profesionales tuviesen que acumular consultas de varios médicos y además atender las Urgencias. De igual modo, hubo localidades de la comarca “sin atención médica más de una semana”, debiendo desplazarse a los centros de cabecera.

La clave de todos estos problemas es “una situación de deficiencia en recursos humanos” porque “la Junta pone poca voluntad o ninguna en el fortalecimiento de la Sanidad Pública”. Así, se reclama al organismo autonómico que dote al Centro de Salud y Especialidades de los recursos humanos necesarios para recuperar todas las consultas de especialidades, retomar las intervenciones quirúrgicas definidas en la cartera de servicios del Centro de Salud, y disminuir la demora en la lista de espera para las ecografías.