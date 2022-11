Béjar acogerá el primer “Consejo provincial de alcaldes socialistas”

El Convento de San Francisco de Béjar será el escenario para que este sábado, 5 de noviembre, se desarrolle el primer “Consejo de alcaldes y portavoces socialistas de Salamanca”. A lo largo de todo el día, los representantes socialistas constituirán el plenario de este consejo, además de realizar diversas mesas de trabajo sobre servicios públicos, ordenación del territorio, transporte, fondos europeos o economía, entre otros asuntos. La cita bejarana contará con la presencia de Virginia Barcones, vicesecretaria del partido a nivel regional y delegada del gobierno en Castilla y León y de Juana López, directora general de Políticas contra la Despoblación del Gobierno de España.

Para el Secretario General de los socialistas en Salamanca, David Serrada, este encuentro será el punto de arranque para las próximas elecciones municipales: "Unas elecciones que el PSOE afronta para ganar, con los mejores candidatos y candidatas que podamos tener”. Serrada se ha mostrado “orgulloso de nuestros alcaldes y alcaldesas, además se percibe rápido si el PSOE gobierna en un municipio nada más llegar, porque son municipios abiertos, al lado de los ciudadanos y que realizan políticas novedosas y que ayudan a muchas personas que no lo están pasando bien. Eso es importante y lo es también que todos estos alcaldes se conozcan, coordinen proyectos y trabajen de manera conjunta para generar unidad y fortaleza” ha asegurado el secretario provincial.

David Serrada ha indicado que “aún es pronto para tener los candidatos, primero tiene que haber un proyecto” en referencia a si los alcaldes de Béjar y Candelario, Antonio Cámara y Pablo Hernández, presentes en esta rueda de prensa, podrían ser la propuesta socialista para las próximas elecciones en esos municipios.

Sobre la sentencia contra la ex alcaldesa de Béjar

Preguntado sobre la reciente condena a la ex regidora socialista, Elena Martín Vázquez, por el llamado “Caso Mansilla” y si puede afectar a los resultados de los próximos comicios, David Serrada ha sido claro: “El PSOE ha sido ejemplar en este caso. Me llama la atención, contrapuesto a nuestra ejemplaridad, la poca vergüenza del PP de hablar de todas estas cuestiones cuando están implicados en un caso de corrupción y cuando el presidente de la Diputación Provincial está imputado por presunto corrupto. Creo que hay que poner estas cuestiones sobre la mesa y si en algo afectará, será positivamente al resultado del PSOE en Béjar, porque los ciudadanos pondrán en una balanza quién hace bien las cosas y quién no. Opino que la transparencia y ejemplaridad de los socialistas en todo este proceso, los ciudadanos lo valorarán positivamente” ha aseverado Serrada.