El III Columnas hinca la rodilla por partida doble ante el San Cristóbal de Segovia

FÚTBOL SALA | III COLUMNAS VS SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

En Infantiles, hubo un duelo igualado, mientras que el Cadete del III Columnas no tuvo acierto

El Pabellón de Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo albergó en la jornada del martes, aprovechando la festividad del Día de Todos los Santos y en horarios totalmente atípicos (a las 13.30 y 15.30 horas), una doble sesión de fútbol sala, protagonizada por los equipos infantiles y cadetes de categoría Regional del III Columnas y San Cristóbal de Segovia, saliendo victoriosos los dos conjuntos segovianos.

El primer partido de la sesión, el de categoría Infantil, suponía recuperar el aplazado hace un par de semanas por la falta de colegiados. Aunque el San Cristóbal de Segovia llegaba metiendo miedo (con 4 victorias en 4 partidos), el III Columnas le jugó de tú a tú, causándole muchos problemas y llegando incluso a ir por delante en el marcador, que al final acabaron engordando los visitantes hasta el 3-7 final.

En lo que respecta al segundo encuentro, el de categoría Cadete, suponía adelantar el que debían jugar ambos equipos el próximo fin de semana, invirtiendo eso sí el orden original de los enfrentamientos entre ambos equipos para aprovechar el desplazamiento del Infantil del San Cristóbal a Ciudad Rodrigo. Este duelo se saldó con un duro 0-7 en contra del III Columnas, un castigo bastante excesivo sobre todo por cómo llegaron los primeros goles.

La 1ª parte sólo tuvo un gol, cuando apenas se llevaban un par de minutos de juego. Tras ello, el III Columnas tuvo bastantes opciones claras para empatar, pero el portero repelió tiros peligrosos de Pablo Bernal por partida doble, Paúl y José Alberto, además de irse fuera otros destacados de José Alberto y Pablo Bernal. Mientras tanto, el San Cristóbal, aunque tenía balón, no generaba peligro, y de hecho se puso con 5 faltas en el 14’. Acto seguido, pidieron tiempo muerto, en el cual hicieron varios ajustes que les permitieron crear dos buenas ocasiones en los instantes siguientes que acabaron fuera.

En el 15’, un tiro de Alejandro a pase de Marcos Rubio fue repelido por el guardameta a saque de banda, en el cual Alejandro metió el balón hacia el área, donde no lo pudo empujar Paúl. En el 18’, el III Columnas también se puso con 5 faltas, lo que hizo que los segovianos controlasen un poco más el tramo final, pero sin atinar entre los tres palos (dieron un palo por fuera en el último minuto), salvo un tiro en carrera a 26” para el descanso que solventó a la perfección Diego (que de forma previa apenas había tenido que intervenir en una ocasión verdaderamente clara que atrapó en 2 tiempos).

El III Columnas salió fuerte al 2º tiempo, forzando incluso dos faltas segovianas en apenas 42 segundos, y realizando un par de disparos (especialmente uno de José Alberto que se fue por encima del larguero), pero los visitantes rompieron el partido en un visto y no visto con tres goles entre el 22’ y el 24’: una resolución ante Diego tras recibir el balón desde atrás, un tiro preciso cruzado tras un error local en un pase, y un 1vs1 (tras otra pérdida atrás) que Diego llegó a repeler, pero el balón acabó entrando.

Intentando sobreponerse al mazazo, el III Columnas generó varias ocasiones destacadas en los instantes siguientes, pero de nuevo no hubo suerte (el portero despejó una opción de Pablo Uribe, sendos defensas evitaron goles de Paúl -en la misma línea- y José Alberto, y se perdió un tiro de Pablo Bernal), antes de que Saúl detuviese dos intentonas claras del San Cristóbal. Desde el 30’, el partido entró en una fase de idas y venidas, de la que también salieron beneficiados los segovianos. Así, tras dos tiros de Marcos Montero sin suerte, y dos paradas más de Saúl, llegó el 0-5 en el 33’ con un tiro que dio en el palo y entró.

En el 34’, el III Columnas sacó portero-jugador con Pablo Bernal, pero no dio nada de rédito, encajando de hecho el 0-6 en el 36’ con un tiro desde dentro del área con Pablo Bernal bajo palos (antes había sacado José Alberto otra en la línea). Los segovianos alcanzaron las 5 faltas en el 37’, pero el árbitro no quiso pitar la 6ª en dos acciones (una mano y una secuencia de codazos a José Alberto). Saúl evitó otro par de goles, y el portero visitante repelió un tiro lejano de Paúl antes de cerrarse el marcador a 25” para el final con un tiro a media vuelta dentro del área. El III Columnas todavía tuvo un tiro final para no irse con el rosco, pero lo desviaron a córner.