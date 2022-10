La nieve y la proyección deportiva, principales bazas de las actuaciones de La Covatilla

Los fondos destinados a mejorar la Estación de Esquí de La Covatilla, 4, 5 millones de euros, pertenecientes al Plan de Fomento de Béjar, siguen esperando conocer su destino definitivo, aunque en el pleno celebrado este jueves, el actual Equipo de Gobierno ha hecho público el documento que enviará a la Junta de Castilla y León para comenzar con los proyectos e invertir ese dinero.

Una serie de actuaciones que el alcalde, Antonio Cámara, anunció a la corporación municipal “antes de que hacer lo propio con empresas y asociaciones y diversos colectivos de la ciudad para que también lo conozcan con detalle” indicó el regidor socialista. De todas ellas, la “principal del proyecto, no en cuento a gasto económico, si no por importancia” será el “centro de concentración deportiva” que se instalará en el edificio destinado a la escuela de esquí. “Se habilitarán 11 habitaciones dobles, pudiendo acoger hasta a 22 deportistas, con zonas comunes, zona de fisioterapia y gimnasio” según explicaba Cámara. Esta iniciativa tendría una inversión de 1.272.466,25 € “de esta manera permitirá la concentración y entrenamiento de deportista en altura. Ese edificio esta infrautilizado y nos permitiría dar uso a la estación durante todo el año”. En su intervención, Antonio Cámara recalcó que con esta idea se permitirá dinamizar económicamente el territorio y además fomentará que los niños y jóvenes sientan mayor predisposición a su desarrollo deportivo educación en valores.

La otra pata principal de este proyecto que ha realizado el Gobierno de la ciudad es una red de innovación con la compra e instalación de 20 cañones, lo que permitirá una extensión de la red que ya está actualmente en la estación, con una inversión de 2.178.000 €. En la idea que plantea el Equipo de Gobierno, se planea extender la red eléctrica y de agua sin necesidad de realizar una nueva balsa, realizando una ampliación y mejora de la depurada de agua actual, sustituyendo el sistema de decantación por otro más moderno y “de esta manera sin necesidad de nuevos permisos medioambientales”. Este punto tiene destinada una inversión de 453.501,64 € para la red eléctrica y de 110.966,44 € para el abastecimiento.

El primer edil ha matizado que la nieve sigue siendo una parte fundamental de La Covatilla “pero con esta lista de actuaciones abogamos por un uso de la misma los 365 días del año, ya que la desestacionalización es un objetivo dentro del Plan de Fomento”. Junto a ello se llevarán a cabo el cambio de la cinta de la pista de debutantes por una nueva con capota “para permitir una mayor agilidad y menor tiempo en la limpieza de la misma cuando nieva”, con cerca de 726.000 €, o una cinta embarcadora junto al telesilla, que supondría un desembolso de 163.350€.

Otras de las propuestas son la instalación nuevos tornos de acceso y de una nueva máquina pisa pistas. Sumando todas las actuaciones “llegamos casi a los 4,5 millones de euros que están dentro del Plan de Fomento”. Antonio Cámara ha argumentado que estas ideas ya fueron esbozadas en una reunión del Comité de Seguimiento y que “contó con muy buena acogida y se esta generando mucha expectación con estas ideas” aseguró el alcalde socialista.

El punto de vista de la oposición

El Partido Popular en su turno de intervención a través del concejal, Alejo Riñones, mostró su escepticismo ante el proyecto presentado e indico que “lo que La Covatilla necesita es que se haga nieve, sin nieve no hay estación de esquí” y acusó al Equipo de Gobierno de los cambios de ideas “porque ya presentaron un plan con unas pistas sintéticas, ahora un centro deportivo, no saben lo que quieren hacer en la estación. Que quede claro que el PP no se opone a este centro deportivo, pero este presupuesto de 4,5 millones es para hacer nieve y una estación de esquí” argumentó Riñones.

El popular comparó de manera constante el plan que en 2018 tenia encima de la mesa el anterior gobierno del PP “porque se concedió esta subvención” con la propuesta actual, donde se propone la instalación de más cañones o un telesquí o la creación de una nueva balsa y resaltó que el proyecto socialista “es más caro y tiene menos ventajas que el nuestro”. El grupo popular lamentó que este punto del pleno no pudiera ser llevado a votación y auguró que con estas iniciativas “no van a llegar a ningún lado” declaró Alejo Riñones. En otro orden de asuntos, la moción presentada por el PP sobre los futuros usos de El Bosque fue rechazada con los votos de PSOE, Ciudadanos y Tú Aportas.