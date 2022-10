Johan y el CD Guijuelo: "Sales por la calle y ves que personas que van al estadio te felicitan por el año que estamos haciendo"

Johan Guzmán, portero del Guijuelo, ha puesto punto y final el pasado fin de semana a una racha de más de 1.000 minutos sin encajar gol desde el pasado mes de marzo, por lo que ha hablado de ello y otros muchos asuntos en SALAMANCArtv AL DÍA gracias a una entrevista que ha concedido.

Primera derrota: "Hemos estado un poco jodidos al principio porque a nadie le gusta perder, pero seguimos con la cabeza arriba. Tenemos ganas de que llegue el primer partido".

Da para aguantar arriba o no: "Somos un equipo competitivo y nos caracterizamos por trabajar duro. El objetivo es la salvación, pero vamos a seguir dando guerra a todos los equipos".

Fin a la racha: "La verdad es que son buenos números y quería alargar la racha, pero lo normal en el fútbol es que haya goles y no dejes la portería a cero tantas veces. Sabía que podía pasar, pero a partir del domingo buscaremos de nuevo que no nos metan".

Duele más encajar: "¡Que va! No estaba pensando en si iban a meterme o no, solo en hacer mi trabajo. Coque y yo vimos que fue mano, pero el árbitro no y lo que quiero es ganar".

Su situación personal: "Me encuentro bien y cada día con más confianza. Estoy trabajando con Xavi todos los días y estoy feliz. Ojalá todo siga así".

Langreo: "Esperamos un partido duro. Los equipos que están en la zona baja van a buscar los tres puntos y debemos tener la máxima concentración. Toca sumar los tres puntos".

El Dépor para la Copa: "Queríamos un Segunda División porque es bonito, pero el Dépor es un equipo histórico y nos puso muy contentos. Creo que vendrá gente de allí para el partido y competiremos con la misma ilusión que con el Rayo el año pasado".

Afición: "La gente está muy contenta, sales por la calle y ves que personas que van al estadio te felicitan por el año que estamos haciendo. Queremos que sigan y estén en los días difíciles para darle alegrías al pueblo de Guijuelo".