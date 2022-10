PP y Vox rechazan la petición de UPL para rehabilitar y poner en valor el castillo de Cerralbo

Este viernes las Cortes autonómicas han rechazado en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte la rehabilitación y puesta en valor del castillo de Cerralbo solicitada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) mediante una Proposición No de Ley (PNL), y que fue bloqueada con el voto en contra de PP y Vox.

En la defensa de la iniciativa, la procuradora leonesista, Alicia Gallego, recordaba que en 2010 se introdujo dicha rehabilitación en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, que contaba con la participación tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno central, recogiéndose una partida de 354.000 euros para acometer la restauración y puesta en valor del castillo de Cerralbo, inversión que finalmente dejaron sin ejecutar Junta y Gobierno.

Por otro lado, desde UPL se recordó hoy en las Cortes que se trata de un monumento reconocido como Bien de Interés Cultural, que fue construido en el siglo XIV por el primer Señor de Cerralbo, jugando este castillo un importante papel en la guerra con Portugal en el siglo XVII, siendo además el baluarte y símbolo de los Marqueses de Cerralbo en la localidad, cayendo en desuso tras el traslado de estos a Madrid en el siglo XVIII. Desde entonces, este BIC sufre un deterioro progresivo y la pérdida de elementos, permaneciendo actualmente abandonado.

No obstante, según se ha apuntado hoy en Cortes desde Unión del Pueblo Leonés, el futuro del monumento parecía esperanzador después de que en 2009 el Ayuntamiento de Cerralbo diese un paso adelante para la recuperación del castillo de la localidad, adquiriéndolo en lo que los leonesistas han calificado como “un importante esfuerzo económico” por parte del Consistorio, dado que Cerralbo es un municipio de apenas 131 habitantes.

Tras la compra del castillo por el Ayuntamiento, la Diputación de Salamanca realizó en 2009 una serie de catas arqueológicas en este conjunto fortificado que confirmaron el importante valor histórico del monumento. Sin embargo, pese a ello no se han realizado nuevas acciones para su rehabilitación con posterioridad por parte de la administración, pese al compromiso de la Junta en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014.

Desde entonces, según ha recordado la procuradora leonesista, la Junta siempre ha señalado como excusa para evitar intervenir en el monumento que no es de su propiedad, señalando al Ayuntamiento como administración que debería acometer la excavación y restauración. Sin embargo, desde UPL se ha señalado que “cuando se trata de municipios de escasa población, se debe tener una especial sensibilidad desde administraciones como la Junta, que gestionan una gran cantidad de recursos económicos”, y han recordado que en la respuesta dada a UPL sobre el castillo de Cerralbo en el mes de septiembre por parte del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, este “reconocía que el propio gobierno autonómico podría intervenir para la protección y difusión de un monumento, atendiendo al estado de conservación del bien”.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés han señalado que “es hora de que hagan bueno el refrán de que ‘rectificar es de sabios’, y les instamos a que hoy aquí demos entre todos un paso necesario para que un monumento como el castillo de Cerralbo, reconocido como Bien de Interés Cultural, pueda tener un futuro que no sea el olvido y abandono en el que se halla actualmente”.

De este modo, la procuradora leonesista, Alicia Gallego, ha afirmado que “ya va siendo hora de que se coja el toro por los cuernos y se frene el deterioro del castillo de Cerralbo, excavándolo y poniéndolo en valor”, considerando que es necesaria la implicación de la comunidad autónoma, como administración competente en materia de patrimonio, atendiendo al hecho de que, por el reducido peso demográfico de Cerralbo, su Ayuntamiento no puede permitirse por sí mismo el esfuerzo de sacar adelante las obras de rehabilitación.

Una puesta en valor que UPL considera que ayudaría a complementar los atractivos que ofrece de por sí el cercano Parque Natural de Arribes del Duero, pero también mejoraría de cara al turista el atractivo de los bienes patrimoniales de la zona reconocidos como Bien de Interés Cultural, que en municipios vecinos a Cerralbo se concreta en bienes como la Torre de Guadramiro o los castros de Yecla de Yeltes, Saldeana o Las Merchanas en Lumbrales.

Por su parte, en el turno de fijación de posición, desde el Partido Popular (PP) se solicitó la retirada de la iniciativa, señalando su procurador Raúl Hernández que “a lo mejor no es el momento más oportuno para la presentación de esta Proposición No de Ley”, e indicando que “creemos que el camino debería ser otro”.

No obstante, ante la petición del PP de retirar la iniciativa, desde Unión del Pueblo Leonés se indicó en el turno de réplica que “estamos aquí para instar a hacer esas cosas, con lo cual no la vamos a retirar”, señalando la procuradora Alicia Gallego que “si asumieron un compromiso pero no lo formalizan lo que están haciendo es un engaño”. Asimismo, la leonesista dejó abierta la puerta a que se propusiesen modificaciones a la iniciativa, indicando que “lo que queremos es que se haga, por lo que nos adaptamos a modificarla”, si bien el PP optó por no plantear ninguna propuesta de modificación al texto de la iniciativa presentado por UPL.

De este modo, en el turno de votación de la Proposición No de Ley, la rehabilitación y puesta en valor del castillo de Cerralbo solicitada por Unión del Pueblo Leonés fue rechazada en las Cortes por el voto en contra de PP y Vox, contabilizando la iniciativa 7 votos a favor y 10 en contra en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes.