Ciudadanos lamenta que no se escuchasen sus advertencias sobre el colector del Regato Torbellique

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo emitió en la tarde del viernes una nota de prensa en torno a las obras de la Avenida de España, y más concretamente, sobre el colector del Regato Torbellique que, como resalta la formación naranja, “está donde ha estado siempre” (cruzando la Avenida a la altura del Aula de Pintura), lamentando que no fuera tenido en cuenta a la hora de plantear el proyecto pese a sus advertencias.

En este sentido, Ciudadanos recuerda que cuando se presentó el proyecto en la Comisión de Obras del Ayuntamiento el pasado mes de abril, ya advirtieron que no había ninguna mención a este colector, “una de las mayores infraestructuras existentes en la red de alcantarillado de la ciudad”, pronosticando que “va a generar problemas”.

En ese momento, la respuesta del alcalde Marcos Iglesias fue que “pasa por ahí pero no afecta al proyecto, máxime cuando se trata de la realización de aceras y no se mete prácticamente con infraestructuras”, lo que a Ciudadanos les generó “más confusión: no parecía que se tuviera un conocimiento muy preciso de las obras que se iban a acometer”.

En mayo, cuando se presentó el proyecto definitivo (tras realizarse algunas modificaciones en lo que a las plazas de aparcamientos se refiere), Ciudadanos insistió en que “sigue sin tenerse en cuenta la red de drenaje con la canalización del Regato Torbellique”, contestando Marcos Iglesias que “va bastante por encima, con lo que no hay ningún problema”.

Como se ha comprobado una vez abierta la calzada, el colector del Regato no está tan bajo como se pensaba, subrayando desde Ciudadanos que “hubiera costado poco comprobar el trazado y la cota del trasdós de la bóveda antes de terminar el proyecto y de iniciar los trabajos, y ahora tener que paralizarlos con el trastorno para ciudadanos, comerciantes, etc.”.

Ciudadanos queda a la espera de ver “qué soluciones se proponen” para tratar de desbloquear la obra y que no generen complicaciones en el funcionamiento del colector, “normalmente colapsado en época de fuertes lluvias” como está ocurriendo estos días.