Elegidos por sorteo 9 mirobrigenses para formar parte de jurados populares durante 2023 y 2024

La Sala de Vistas del edificio de la Audiencia Provincial de Salamanca fue escenario el pasado 28 de septiembre de un sorteo público para elegir, entre todos los españoles mayores de edad censados en la provincia de Salamanca, los candidatos a formar parte de jurados populares de juicios durante el bienio 2023-2024, en base a lo que establece el Artículo 13.2 de la Ley 5/1995 del Tribunal del Jurado.

El sorteo, en el que se emplea el Censo Electoral de toda la provincia, ha deparado los nombres de 200 salmantinos, entre los que se irá seleccionando a los miembros de los jurados de los juicios con jurado popular que se celebren en la provincia de Salamanca durante los años 2023 y 2024.

El sorteo, al ser ‘puro’, seguramente haya designado como candidatos a jurado a personas que no podrán en ningún momento formar parte de un jurado (por incompatibilidad, incapacidad, edad, etc.). En este sentido, hay que apuntar que no es obligatorio que las 200 personas que aparecen en ese listado lleguen a integrar un jurado popular, pero cuando se recurra a esta figura en un juicio, los nombres de sus integrantes saldrán de ese listado.

Entre esas 200 personas ‘agraciadas’ en este sorteo que se realiza cada dos años para configurar jurados populares se encuentran en esta ocasión 9 personas censadas en Ciudad Rodrigo, 5 hombres y 4 mujeres (en el sorteo de 2020 fueron elegidos 8 mirobrigenses en total, y en el de 2018, 15), cuyos nombres se pueden consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento mirobrigense.