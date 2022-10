El sorteo de Copa del Rey del CD Guijuelo: "La idea es que no se mueva de aquí. Lo máximo que puede tocar ahora es un Segunda"

Emilio Sánchez, director general del Guijuelo, ha concedido a SALAMANCArtv AL DÍA una entrevista en la que habla sobre el sorteo de la Copa del Rey, que tendrá lugar el próximo lunes 24 de octubre, los posibles rivales, el estadio en el que se jugaría ante un Primera... y más.

Líderes: "Esto no nos lo esperábamos y el ambiente en el pueblo es muy bueno. Cada vez va más gente al estadio, hay más socios y más patrocionadores. Todo va bien desde la cantera hasta el primer equipo y estamos contentos".

Johan, imbatido: "Él vino como una apuesta del director deportivo y el año pasado sí que le costó más, pero ahora se ha hecho con la portería y da muchísima seguridad. Ojalá pueda alargar la racha".

Sorteo de Copa del Rey: "El objetivo es pasar rondas y lo que más quiero es que nos toque un equipo lo más parejo a nosotros posible. Estaría bien que tocase un Segunda, aunque prefiero uno de esta categoría para poder avanzar".

Qué es lo que puede tocar: "Para un Primera hay que esperar. Lo máximo que puede tocar es un Segunda, que hay bastante probabilidad de que lo sea, pero también de un Primera RFEF. La de un Segunda RFEF es mínima".

Las cuentas para un Segunda: "Se quita al Villareal B por ser un filial y nos puede tocar alguno de los demás. Puede que la probabilidad de que nos toque un Segunda es de un tercio".

El rival más apetecible: "Las Palmas, el Alavés, el Albacete, el Granada...".

Opción de jugar en el futuro en el Helmántico o el Reina: "La idea es que la Copa no se mueva de Guijuelo. O la Federación nos exige jugar en otro campo porque el Municipal no está acondicionado, que nosotros vamos a intentar mejorarlo al máximo posible, o no creo que nos movamos de aquí".

Mejoras en el Municipal: "Si viene un rival fuerte como un Primera en el futuro y podemos jugar aquí, la idea sería ampliar el aforo".