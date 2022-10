El mensaje del entrenador del Bembibre a Álvarito: "Si no le pides perdón, me voy a encargar de que te pisen a ti"

Momentos de tensión los que se han vivido en el túnel de vestuarios del Helmántico tras el triunfo del Salamanca UDS sobre el Bembibre por 2-1. Así, Miguel Ángel Miñambres, entrenador berciano y con pasado en la UDS como segundo de Felipe Miñambres, le ha reprochado a Álvarito una acción en la que parece que el extremo ha pisado a uno de sus rivales.

Por ello, el técnico le ha dicho lo siguiente: "Le has destrozado la cara. Si no le pides perdón, me voy a encargar de que te pisen a ti", según ha podido escuchar este medio de comunicación nada más finalizar una entrevista con el protagonista del primer gol blanquinegro.

De este modo, el extremo se ha defendido de la acusación y ha tenido que llegar María Hernández para decirle a su jugador que no dijera nada más y poner paz, por lo que el atacante ha soltado un "¿Qué me viene a contar a mí?". De este modo, el ex del Guijuelo ha enfilado las escaleras hasta el vestuario y el preparador visitante se ha ido a rueda de prensa.

Por otro lado, miembros de sendos cuerpos técnicos han escuchado perfectamente la disputa entre ambos, al igual que este medio de comunicación, pero por fortuna la cosa no ha pasado a mayores más allá de un pequeño rifirrafe tras la sexta jornada de Liga.