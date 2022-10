El CB Tormes no puede sumar su segundo triunfo en Melilla tras un choque de altibajos (84-75)

El CB Tormes-La Antigua no pudo certificar el que hubiera sido su segundo triunfo de la temporada, al caer ante el CAM Enrique Soler en Melilla (84-75).

Los salmantinos se encontraron condicionados durante todo el choque por su mal inicio, ya que recibieron un parcial de 16-5 en los tres primeros minutos del encuentro. Este comienzo les lastró el resto del choque, a pesar de estar siempre en partido.

El rival de los charros, además, disfrutó de un gran acierto exterior, si bien fue en parte por demérito de los de Óscar Núñez, que concedieron demasiados tiros a los especialistas de Melilla.

El partido, a raíz de este mal inicio, estuvo lleno de altibajos, con La Antigua poniéndose a tres, y encajando después otros parcial de 16-3 en contra, lo que hacía muy difícil controlar el marcador.

“Al final del partido hemos sido más nosotros, sin tantas pérdidas, jugando más sencillo y así hemos conseguido ganar la segunda parte”, reconocía Óscar Núñez tras el choque.

“El equipo no se ha caído del partido en ningún momento, es lo bueno con lo que me quedo. Hemos competido en una pista muy difícil, frente a un rival de buen nivel, que también ha firmado un partido muy serio”, resumía el entrenador de La Antigua. “Esta Liga no perdona, y los altibajos del partido nos han pasado factura”, añadía.

En cuanto a la valoración negativa de Nolan Bertain, que no logró anotar en Melilla, Núñez apuntaba: “No podemos tener ‘Nolan-dependencia’. Lo cierto es que le han defendido muy bien y ha tenido muy pocas opciones”.

Óscar Núñez no pudo contar en la ciudad autónoma con el canario Acoydan McCarthy, que sufrió un golpe en Vitoria en el cuello que le ha tenido con la zona contracturada. Sin embargo, el staff salmantino espera recuperarle para el próximo sábado, de vuelta al Municipal de Würzburg.