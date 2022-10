Benditos pueblos

El otro día fui invitado como todos los años por la Diputación al “Día de la Provincia” y este año me ha sorprendido especialmente. Ya de entrada el video que proyectaron me llegó al corazón. Mientras iban presentando con imágenes diferentes pueblos, los alcaldes y alcaldesas contaban las motivaciones que les empujaban a seguir trabajando por su pueblo y todas hablaban de entrega y pasión: “cuesta mucho trabajo, hay que luchar mucho, pero para mí es un reto motivador”, “No me resigné a que mi pueblo desapareciera, quiero ayudar al pueblo, quiero que el pueblo resurja”, “Mirar al futuro con optimismo y esperanza, conseguir que tu pueblo sea importante, que tus vecinos vivan mejor, es lo que hoy mueve mis acciones”, “Mi pueblo es mi vida, aquí he nacido y aquí vivo”…

Nos podemos sentir orgullos de que somos la provincia con más pueblos de España, ¿quién de vosotros no tiene un pueblo donde pasar el verano o hacer una escapada para desconectar? Ir al pueblo es un retorno a los orígenes, aquella época en la que los niños llevábamos tatuajes de mercromina como prueba de que pasábamos el día en la calle. Eran y son los pueblos el lugar donde los niños disfrutan moviéndose en bicicleta, construyen casetas en un árbol, en una cuadra o en mitad del campo y donde dejan volar la imaginación, donde beber agua en la fuente, comer pan de pueblo, donde disfrutar tardes de siesta y desayunos tardíos en verano …

Hoy los tiempos han cambiado para los mayores, atrás dejamos ya la bicicleta… hemos sustituido “la caseta” por el bar del pueblo y la bebida por excelencia es el botellín; todo bar de pueblo debe tener suministro suficiente de este popular envase que nos sirve de excusa para reunirnos y unirnos más, al cabo de unas rondas terminamos riendo, recordando, discutiendo si procede y debatiendo sobre casi todo.

Lo cierto es que los que vivimos en la ciudad echamos de menos disfrutar de la paz que ofrecen los pueblos. Viajar al pueblo es viajar despacio y sin prisas, es disfrutar incluso cuando no estamos haciendo nada. Si vas para pasar unos días te puedes llegar a olvidar de la hora y el día que es. Puede que incluso haya días en los que no tengas ningún plan, pero te puedo asegurar que esos son los mejores.

La vida en el pueblo no tiene grandes complicaciones y ahí radica su verdadero encanto, el lujo de los descansos y grandes momentos en los pueblos, con los que somos conscientes de que necesitamos de poco para disfrutar de tanto.