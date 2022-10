Íñiguez, muy disgustado con el Perfumerías Avenida: "Es la peor derrota de mi carrera, no solo como entrenador, como jugador"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha mostrado su enorme malestar por la derrota de su equipo contra el Ensino Lugo (62-55) y le ha mandado un mensajes a sus jugadoras por lo ocurrido en la pista.

Valoración: "Creo que es la peor derrota de mi carrera, no solo como entrenador, como jugador. No he visto un equipo más bloqueado y en estado de shock, con cero confianza tirando, jugando sin atacar... esta es la situación en la que estamos. No tiene que ver con que estemos empezando, sino con saber dónde juegas y para jugar en Avenida hay que tener otro carácter y actitud. Ha sido todo lo contrario y nos merecemos perder".