La UTE que se ha quedado con las obras de la Estación de Autobuses busca trabajadores

Además de la dimisión de Alfredo de Miguel como integrante de la Comisión del Carnaval (esta información se puede encontrar en una noticia independiente), el turno de ruegos y preguntas del Pleno Ordinario celebrado en la tarde del martes por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (del que estuvo ausente el concejal socialista Carlos Fernández Chanca, mientras que Ramón Sastre lo siguió en la distancia, dejando su sitio en la ‘mesa presidencial’ del salón de plenos a Laura Vicente) trajo a colación varios temas de interés.

Posiblemente lo más novedoso de lo tratado fue que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya está en negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para darle una salida al antiguo Centro de Salud. En concreto, tras preguntar por el asunto la edil socialista Carmen Lorenzo, Marcos Iglesias señaló que las negociaciones “van bien”, teniendo el Ayuntamiento “mucha disposición” para recibirlo y “la TGSS también”, con lo cual cree que “llegaremos a buen puerto”.

De momento, el propio alcalde ya ha visitado el interior del lugar, apuntando que “está mejor de lo que pensábamos”, aunque todavía toca revisar la estructura y los tejados. Asimismo, el Ayuntamiento está pendiente de saber cuál sería la propuesta de duración de la cesión del espacio: “queremos que sea larga, para que la inversión del Ayuntamiento [realizando las obras que sean necesarias] se amortice”.

Ese antiguo Centro de Salud está en plena Avenida Conde de Foxá, por cuya señalización se interesó Joaquín Pellicer, ya que todavía no se ha desplegado pese a haber transcurrido casi dos semanas desde que se reasfaltó, mencionando que “me he informado y me han dicho que se puede pintar” nada más echar el asfalto. Ramón Sastre replicó que a él los técnicos de la Diputación le han dicho que había que esperar como mínimo una semana, porque si no “el asfalto recién echado se come la pintura”. En todo caso, ya le han comentado que se va a acometer el jueves.

La Avenida Conde de Foxá salió también mencionada en la contestación dada por José Manuel Jerez al ruego realizado por Begoña Moro para que haya más “uniformidad, sincronía” en las políticas verdes (planteó que se puede contratar a alguien que asesore en la materia), porque parece “un vertedero de ideas”, mencionando por ejemplo que hay jardineras de múltiples formas, y que en las mismas se plantan distintas cosas sin demasiado orden.

José Manuel Jerez, que explicó dónde se ha recolocado todo lo verde que había en la rotonda del Cruce (parte de ello ha ido a la Avenida Conde de Foxá), defendió que “no hay un reglamento” sobre las jardineras: “es criterio de cada persona”, apuntando que “lo que pretendo es hacerlo bien”. Reconociendo su “ilusión” y que “sé que está todo el día dando vueltas”, Begoña Moro remarcó que “a lo mejor hace falta un criterio más profesional: ser asesorados por alguien que entienda de flores”.

La empresa que está actuando en la rotonda del Cruce dentro de las obras de la Avenida de España es la misma que está ejecutando el pasillo industrial verde y la que se ha quedado también con la reforma de la Estación de Autobuses, por cuya situación actual preguntó Carmen Lorenzo, que considera inaceptable que, aunque se esté esperando a la obra, esté cerrada la puerta principal en estos momentos o que no haya luz en el interior.

Sobre el asunto del cierre de la puerta, Marcos Iglesias dijo que ha venido motivado por una gotera que ha surgido, sobre la que ya no se ha actuado más ampliamente por lo inminente del arranque de la reforma, que está “a punto”, según han comentado al Ayuntamiento: “sé que el estado es lamentable, pero estamos en vísperas del inicio de las obras”.

Marcos Iglesias sí comentó que “hay que ser sensibles” porque una misma empresa se ha quedado con tres obras de gran envergadura en la ciudad (en el caso de la Estación de Autobuses, fue la única interesada) y está teniendo problemas para encontrar trabajadores. Al respecto, dejó como llamamiento público a quién pueda estar interesado que la empresa (que es una Unión Temporal de Empresas entre Contratas Vilor S.L. -de Valencia- y Martín Holgado Obra Civil S.L.U. -de Barruecopardo- está buscando personal.

Lo que tampoco tiene personal en estos momentos, y por eso permanece prácticamente cerrado, es el Centro Joven ubicado en la Parada de La Colada, por el que se interesó Soraya Mangas. La delegada de Juventud explicó que actualmente sólo abre los miércoles por la tarde por un taller de teatro intergeneracional, estándose a la espera de unas subvenciones de la Diputación para proceder a contratar personal, ya que la actual normativa (se aludió a la reforma laboral) “nos está dificultando la contratación”.

Entendiendo esos problemas, Soraya Mangas planteó que se podría abrir a las asociaciones con sede en La Fábrica para que hiciesen actividades, contestando Paola Martín Muñoz que “tienen las puertas abiertas”, pero que ahora mismo no han mostrado interés. Soraya Mangas dio como otra solución para encontrar personal para el Centro Joven optar a unas líneas de subvenciones que ha habilitado la Junta de Castilla y León para la contratación de trabajadores. Sin embargo, Beatriz Jorge Carpio, como delegada de Personal, explicó que el Ayuntamiento ya ha solicitado esas subvenciones con otros fines (están pendientes de resolución).

Por un lado, con la línea de subvenciones para contratar a mayores de 45 años se quiere contratar a una persona por un año como conserje de la Casa de la Cultura. Con la línea para contratar a menores de 35, se quiere contratar a 3 personas a media jornada durante 6 meses para limpiar edificios, ya que con la reforma laboral se complica usar la bolsa de limpieza existente. Y por último, dentro de la línea para acciones turísticas, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención para contratar a 2 técnicos de turismo y a 5 auxiliares para abrir monumentos, exposiciones, etc.

Soraya Mangas también preguntó qué ha ocurrido con el Punto de Información Juvenil tras el ascenso de la persona que lo llevaba, Soco Uribe, a encargada de la Casa de la Cultura, contestando Paola Martín Muñoz que se sigue encargando del mismo. Ante ello Soraya Mangas pidió que “se trate de dar apoyo a esa persona”.

Como otro tema de este turno de ruegos y preguntas (que duró unos 35 minutos dentro de los 60 que se alargó el Pleno), Juan Tomás Muñoz expuso como ruego que la presa de La Pesquera está mostrando ya las consecuencias del paso del tiempo, y que se debería ir pensando en actuar para prevenir problemas futuros en la estructura.

Reconociendo que su estado “es mejorable”, Marcos Iglesias comentó que “me preocupa más la del Paraje” (“tiene más fisuras”), y que de hecho ya se ha pedido ayuda a la Confederación Hidrográfica del Duero para intervenir en la misma, ya que el coste de la obra “excede” lo que puede asumir el Consistorio, pero la respuesta ha sido negativa. De este modo, ya se ha solicitado ayuda a la Junta. Juan Tomás Muñoz recordó al alcalde que “ya sabe lo que supone La Pesquera para Ciudad Rodrigo” por lo que “urge que se busquen cauces para la restauración”.