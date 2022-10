Aquí tienes los pinchos de carne que podrás degustar en Vitigudino esta semana

El chef Fran Vicente presentaba este lunes en Vitigudino el I Concurso de Pinchos de Carne que se desarrolla en Vitigudino hasta el próximo domingo, 16 de octubre, con motivo de la celebración de la I Semana Internacional de la Carne, un momento en el que estuvo acompañada de la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz; la concejala María José Vicente y hosteleras de la localidad.

Como explicaba el famoso chef salmantino, en esta primera edición participan diez establecimientos hosteleros de la localidad y “lo que se pretende es que Vitigudino se llene y tenga vida después de todo lo que nos ha pasado los últimos años. Es muy bonito poder ofrecer este concurso y darle un punto de ilusión y ganas al pueblo, a sus vecinos y a toda la gente que desee venir a Vitigudino, que por supuesto están invitados”, añadía.

El pincho ganador se decidirá por votación popular entre las personas que degusten cada elaboración, una por establecimiento, y en la que cobran especial relevancia los pinchos elaborados con carne de ternera y de cerdo. Cada persona votará tres pinchos y su papeleta, que podrá depositar en cualquiera de los establecimientos participantes, tendrá asociado su número de teléfono, pues cabe señalar que tras el recuento de papeletas, el viernes 14 de octubre, se procederá al sorteo de un jamón extrayendo al ganador de entre las papeletas entregadas por el público participante en el concurso, premio que está patrocinado por MercaWhat.

Para Fran Vicente, el concurso “es también parte de motivación para salir con toda la familia y probar los pinchos, además del hecho de discutir sobre gustos a quién le gusta más uno que otro”, porque para el famoso chef salmantino “no se trata de hacer un ranking, no venimos a competir, venimos a compartir y a disfrutar, y que sea un divertimento también para los hosteleros, además de ser un reto crear una tapa diferente y que sale un poco del día a día”, una primera puesta en escena “para mejorar el próximo año y la ilusión de seguir creciendo”.

Clase práctica a los alumnos del CEIP Manuel Moreno Blanco

Además de protagonizar la presentación del I Concurso de Pinchos de Carne, mañana martes Fran Vicente ofrecerá una clase práctica a los alumnos del CEIP Manuel Moreno Blanco sobre la importancia de la carne en la alimentación, sesión prevista a partir de las diez de la mañana.

En esta charla, Fran Vicente, señalaba la necesidad de consumir carne para mantener un cuerpo sano, aunque “respeto a la gente vegana y vegetariana, puedo entender que no coman carne pero no que digan que comer carne es malo, especialmente porque hay estudios reales que demuestran lo contrario, además de por el gusto. Igual que me encanta comerme una lechuga buenísima o un tomate, también me gusta comer un chuletón o jamón ibérico. Hay que respetar la filosofía de cada uno, pero en este caso la carne, muy necesaria, nos aporta un montón de nutrientes, vitaminas y proteínas necesarias para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo; y por otro lado está el disfrute gustativo”, los dos factores en los que se divide la gastronomía: “Necesitamos una gastronomía vital para poder vivir y también una gastronomía para poder sentir y disfrutar”, señalaba.

En esta charla a los niños, Fran Vicente tratará de ofrecer una pequeña formación sobre qué es la carne y su procedencia con la utilización de piezas frescas y la proyección de un documento visual para que los escolares reconozcan rápidamente este producto, disfruten y puedan ver y tocar aquello que se les explica.

“Anfitriones de lo nuestro”

Por otro lado, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, agradecía a Fran Vicente su colaboración en estas actividades de la I Semana Internacional de la Carne, una participación que De Paz calificaba de “lujazo para nosotros que esté aquí”. Asimismo, la regidora explicaba que además de atraer público a Vitigudino, el otro objetivo de este evento tiene un carácter didáctico, “que veamos que se ha demonizado el consumo de carne y que, consumida de una forma equilibrada, es necesaria para tener una buena salud” por los nutrientes que aporta, además de la “proteína necesaria para el desarrollo intelectual”.

Al mismo tiempo, la alcaldesa añadía que con este evento “defendemos lo nuestro”, como dice el lema de la I Semana Internacional de la Carne: “somos anfitriones de lo nuestro”, unas palabras con la De Paz quería destacar la importancia que para la economía de la comarca supone el sector cárnico en su conjunto, desde la cría y engorde de animales a la elaboración de productos cárnicos y su comercialización.

PINCHOS Y ESTABLECIMIENTOS

Bar Sidney: Nidos de ternera.

Bar Rafa: Brasa de solomillo.

Hostal La Viña: Solomillo delicia de la viña.

Bar de Jubilados San José: Cachopo San José.

Cafetería Amnesia : Ternera en salsa de almendra.

El Rincón de Willy: Lengua ternera.

Bar Centro: Buñuelo de matanza.

Cafetería Casino: Concha ibérica en demi glace.

Bar Retiro: Carrillera estofada al estilo Retiro.

Cafetería el Trastero: Gilda de ternera en textura.

Nota: en la galería de imágenes se incorporará el pincho del Rincón de Willy una vez nos sea facilita la imagen.