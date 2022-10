La barriada de Los Praos-Recreo honrará a la Virgen de Pilar

Este 12 de octubre hay un barrio bejarano que lo celebrará de una manera especial. La Asociación de vecinos de Los Praos-Recreo, una de las zonas más populosas de la ciudad, honrará este miércoles a la Virgen del Pilar. La vinculación entre está y el barrio se remonta a la construcción en el monte de Los Pinos de la Iglesia dedicada a El Pilar y San José, que durante muchos años fue el lugar donde los feligreses acudían a las misas y diferentes eventos que ocurrían en este barrio.

Por ese motivo, este día 12 a las 12:00 horas tendrá lugar una misa y la actuación de la Coral de Béjar. Será en la Iglesia de San Miguel, edificio que se alzó junto al cementerio para sustituir las labores que albergaba la iglesia mencionada anteriormente en Los Pinos, incluyendo convertirse en la nueva ubicación de Nuestra Señora del Pilar.

Lotería de Navidad

Así mismo, la junta directiva ha informado que desde este lunes 10 y hasta el 21 de octubre, la lotería de navidad estará disponible en la sede de la asociación, en la Plaza Primero de Mayo, en horario de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas, con excepción de los sábados y festivos.

Además, en ese mismo horario, aquellos socios que aún no hayan realizado el cobro de recibos podrán hacerlo y, además, si lo hacen en la sede, tendrán un regalo por parte de la asociación. Lo socios que no estén al corriente de pago el 15 de diciembre, serán dados de baja y no tendrán derecho a lotería.

Exposición de fotografías

Por último, desde la Asociación de Vecinos se está preparando una muestra con fotografías antiguas que recojan la historia de las calles y plazas que componen la barriada. Por ello piden a los vecinos que tengan recuerdos gráficos que deseen cederlos para realizar esta exposición que se pasen por la sede vecinal.