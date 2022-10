Pepe Carmona: "Volver al CD Guijuelo ha sido como una segunda juventud"

Pepe Carmona, futbolista del Guijuelo, ha concedido una entrevista a SALAMANCArtv AL DÍA después de marcar gol la semana pasada al Marino y antes de visitar al siempre potente y complicado Compostela.

Líderes: "La sensación es de que la gente está muy contenta. Tenemos confianza para seguir mejorando y lo más importante para nosotros era que se viera un bloque y no individualidades".

Su nueva casa: "Volver a Guijuelo ha sido como una segunda juventud en la que he encontrado a gente que me hacía muy feliz y se trabaja muy bien. Salamanca es una ciudad que siempre me ha dado y me sigue dando mucho. Estoy trabajando muy bien aquí".

Volver a marcar: "Un gol parece una tontería, pero te da mucha confianza. Venía de una época en la que no tenía suerte y lo del otro día es sintomatología de que se puede marcar de cualquier forma".

Más cómodo en el campo: "El fútbol depende mucho de la confianza. El año pasado no salía nada bien en el Salamanca y ahora he encontrado un sitio en el que se me valora. Estoy cómodo jugando en la banda izquierda y Mario me ha dado confianza ahí. En el Salamanca había más probaturas al no ir bien las cosas y yo tampoco estuve acertado. Vamos todos a una en el Guijuelo".

Compostela: "Pasamos de campos de hierba artificial a un estadio grande y con un equipo que le gusta jugar. El contexto es completamente diferente. Tiene una plantilla de mucho nivel y conozco a varios jugadores. Va a ser complicado y debemos estar acertados con el balón".

Unionistas y el Salamanca UDS: "Al Salamanca aún no he podido verlo al haberme coincidido con mis partidos, pero paso mucho tiempo con Diego Benito y Amaro porque somos vecinos. Me alegro mucho del comienzo y creo que van a disfrutar con la afición. Unionistas empezó un poco más flojo, pero el último día fui a verlos y me gustó mucho. También les deseo lo mejor".