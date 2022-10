Alumnos de Misioneras disfrutan en Huelva de una experiencia de inmersión lingüística

Un grupo de 25 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria del Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa de Ciudad Rodrigo están disfrutando durante esta semana en Huelva, con la compañía de dos profesores, de una experiencia de inmersión lingüística en lengua inglesa promovida por el Ministerio de Educación, tras haber sido concedida al centro una de las 5 plazas disponibles para Castilla y León por el proyecto Sociocultural Aspects of the Different English-Speaking Countries Around the World.

La expedición del Colegio Misioneras-Santa Teresa se aloja en la Andévalo Aventura, en la Finca El Baldío ubicada en Santa Bárbara de Casa (Huelva), donde están llevando a cabo la acción denominada Backpackers, un programa de inmersión inglesa con monitores nativos o bilingües en la que toda la comunicación se basa en dicha lengua de una manera vivencial y lúdica.

La experiencia arrancó el lunes realizando actividades basadas en cuentos como Peter Pan (tirándose por una tirolina), El Libro de la Selva (afrontando un circuito multiaventura) o Charlie y La fábrica de Chocolate (decorando y diseñando sus propios bizcochos y pasteles). A lo largo de los días siguientes, están tomando parte en actividades como tiro con arco, caracterizaciones sobre Piratas del Caribe, karaokes, festivales de música de diferentes partes del mundo o una experiencia gastronómica.

Como actividad destacada, el miércoles visitaron el Parque Natural de Doñana, subiendo a un pinódromo y visitando el Centro de Interpretación del Lince Ibérico. Desde el Colegio Misioneras-Santa Teresa ven esta experiencia como “única para que el alumnado ponga en práctica de manera real la lengua inglesa, así como la autonomía y el contacto con la naturaleza, más si cabe tras dos años en los que se habían suspendido este tipo de actividades”.