Castilla y León, partidaria de retirar las mascarillas en el transporte público

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, se ha mostrado partidario de retirar el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público, una posición que defenderá en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará este viernes "si se plantea".

En declaraciones a la agencia Europa Press, Alejandro Vázquez ha aclarado que la posible retirada del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público no figura en el orden del día, si bien ha asegurado que, si finalmente se plantea, él defenderá la conveniencia de acabar con esta obligación "pronto" para añadir: "O se lleva la mascarilla en todos los lugares, o no".

Dicho esto, ha aclarado también que como consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León no propondrá esta iniciativa, que sólo defendería en el caso de que se abra este debate. "No se si saldrá (...) yo no lo voy a proponer, simplemente si sale daré la opinión de la Comunidad", ha precisado Vázquez que respalda acabar con el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público desde el convencimiento de que "no tiene mucho sentido subirte al bus y ponerte la mascarilla y bajarte al bar y quitarte la mascarilla".