La UNED cuenta ya en Ciudad Rodrigo con 164 alumnos para el curso de su 50º Aniversario

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) llevó a cabo en la tarde del martes la tradicional Jornada de Puertas Abiertas en su Aula Universitaria de Ciudad Rodrigo, a la que acudieron aquellos alumnos que quisieron de los 164 con los que cuenta a día de hoy este organismo en Miróbriga y el resto de la comarca para este nuevo curso 2022/2023, en el cual la UNED cumple a nivel nacional 50 años, acumulando ya 23 en Ciudad Rodrigo.

Precisamente, asciende a 23 el número de carreras universitarias que oferta este curso la UNED en Ciudad Rodrigo (a través de su Centro Asociado de Zamora), tras las incorporaciones de los grados en Educación Infantil, Ingeniería de la Energía y Ciencias Ambientales, todos ellos “con influencia en los territorios de Zamora y Salamanca”, según resaltó durante la jornada el director del Centro Asociado de Zamora, Antonio Rodríguez González.

Buena parte de su intervención estuvo centrada en dar a los alumnos “un baño de realismo más allá de la ilusión”, es decir, hacerles ver “lo difícil que es esta Universidad; por ser a distancia no es más fácil, sobre todo por la autodisciplina” que requiere cada estudiante (“tenéis que hacer un gran esfuerzo”), así como por el hecho de que en los exámenes entra todo el temario de cada asignatura (en las universidades presenciales muchas veces no da tiempo a completarlo y no entra en el examen).

Así, Antonio Rodríguez recomendó a los nuevos alumnos que se acerquen al Aula de Ciudad Rodrigo, o llamen al Centro de Zamora, para asesorarse sobre en cuántas asignaturas deben matricularse, sobre todos aquellos que tengan “otras ocupaciones” laborales o personales: “hay que dividir las fuerzas”. En este sentido, el objetivo es que “no matéis las ilusiones por un exceso de carga lectiva”, por lo que les planteó que “no os matriculéis de tanto”, aunque vaya en contra de la economía del centro.

Como aspectos favorables, el coordinador de la UNED en Ciudad Rodrigo, Aquiles Magide Bizarro, destacó que “esta Universidad facilita el estudio con materiales, tutorías... podéis organizaros el tiempo”, recordando asimismo que mantienen los exámenes ‘de septiembre’ en septiembre para facilitar la vida a los estudiantes (en las universidades presenciales los han movido a julio, nada más hacer las convocatorias ordinarias). Asimismo, se incidió en que la autodisciplina para estudiar que se imponen los alumnos “luego viene bien para opositar”.

El coordinador de la UNED en Ciudad Rodrigo resaltó también el “orgullo” que “tenemos que tener de pertenecer a la mayor Universidad de España y al mayor Campus de Europa” (cuenta con unos 200.000 alumnos cada año). Por su parte, Antonio Rodríguez hizo hincapié en que son la Universidad de la “igualdad de oportunidades”, entre los territorios (“estamos en el sitio más pequeño y en el más grande”) y entre las personas (ya que hay alumnos de todas las edades, siendo además la Universidad que cuenta con más alumnos con discapacidad).

Antonio Rodríguez explicó asimismo que, a diferencia de otras universidades, el 90% de sus titulados (ya llevan más de 300.000 a lo largo de su historia) se quedan en el territorio donde viven. El alcalde Marcos Iglesias apuntó durante el acto que “es un orgullo para Ciudad Rodrigo contar con este Aula” de una Universidad que tiene como “sellos de identidad la profesionalidad y la calidad”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Beatriz Jorge Carpio, mostró su agradecimiento a la UNED “por darnos la oportunidad de tener la Universidad aquí”. La matrícula para el curso 2022/2023 de esta Universidad está abierta hasta el 21 de octubre, incidiendo Antonio Rodríguez en que este año es posible que el plazo de matrícula no se prorrogue a diferencia de cursos anteriores, por lo que aconseja no dejarlo para el último momento.