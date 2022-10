Una nueva avería deja desde el viernes sin Internet y teléfono a varios pueblos de la zona de Lumbrales

Desde la tarde de ayer viernes los establecimientos comerciales no pueden cobrar con tarjeta o realizar su actividad al completo por no poder acceder a la red

Indignación, rabia y desesperación. Esos son algunos de los sentimientos que embargan a muchos vecinos de Lumbrales y de pueblos de la zona ante una nueva avería que les ha dejado sin Internet en sus establecimientos comerciales y casas. Desde la tarde de ayer viernes, Lumbrales y varios municipios del Abadengo, entre ellos La Fregeneda, Bermellar, La Redonda, e Hinojosa, entre otros, carecen de este servicio básico en pleno siglo XXI, lo que también afecta a la comunicación con móviles.

A diferencia de la última vez, la avería no afecta a entidades bancarias ni a consultas médicas por haberse producido a partir de la tarde de ayer viernes, pero si impide a establecimientos comerciales realizar su actividad al completo, bien por no tener acceso al datafono para cobrar con tarjeta, bien para acceder a la totalidad de su oferta de productos o acceso a la red para otras cuestiones como el correo electrónico, etc..

Pero además de la ausencia de Internet, tanto en conexiones fijas como móviles, los problemas en las comunicaciones también afectan a la telefonía de varios operadores, una situación que está desconcertando, especialmente, a las personas mayores, que desconocen por qué no pueden hablar por teléfono o acceder a redes sociales como Whatsapp o Facebook.

Y es que según señalan algunos operadores de Internet y telefonía “la avería es la misma que se repite cada mes porque no se arregla bien”, señalan, lo que llena más de indignación a los vecinos afectados, que se sienten discriminados respectos a los habitantes en grandes ciudades porque “esto en Salamanca o Madrid es impensable que pasara”.

En anteriores ocasiones, esta avería ha provocado que los equipos sanitarios puedan realizar recetas o acceder a historiales clínicos, por lo que no pueden pasar consulta ni en el centro de salud de Lumbrales ni en los consultorios de varios municipios. Otro inconveniente con el que se están encontrando los vecinos de la zona es el de las sucursales bancarias de Lumbrales, cerradas por el mismo motivo.