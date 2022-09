Motos confirma que estará en el primer equipo del Salamanca UDS: "Es lo que quiero y lo que voy a hacer. María premia el esfuerzo"

Motos ha dejado claro su destino en esta temporada con el Salamanca UDS y lo ha hecho en este medio de comunicación: "La idea era empezar los dos primeros partidos con el filial para ir cogiendo algo de confianza y fuerza en la rodilla, pero lo que hemos hablado es de estar con el primer equipo. Es lo que quiero y lo que voy a hacer. Diría que se me va a considerar jugador del primer equipo del Salamanca al cien por cien".

Sin embargo, aún habrá que esperar un poco más para que el extremo pueda ponerse la camiseta blanquinegra en el Estadio Helmántico por la grave lesión que sufrió el curso pasado, ya que asegura que "estoy contento y bien a nivel tanto mental como físico. Tengo ganas de seguir recuperándome. Diría que me encuentro en la recta final porque el 3 de octubre se cumplen ya cinco meses de lo que me pasó. Me lo tomo como que me queda un mes y medio como mucho para empezar a entrenar con el grupo".

Así, el salmantino va viendo la luz al final del túnel, aunque confiesa que no ha sido nada fácil llegar a este punto: "Es la lesión más importante que hay en el fútbol y yo siempre pensaba en lo que se sentiría al pasar por ello, y se pasa muy mal porque te sientes solo. Lo bueno es que de todo se sale menos de la muerte. El club me ha ayudado mucho y estoy muy feliz por todo lo que me han dado, ya que tengo conmigo un readaptador, un preparador físico y un fisio. La verdad es que se han portado muy bien".

Por último, Motos ha querido mandarle un mensaje de ánimo a los futbolistas que actualmente se encuentran en la cantera de la entidad y tienen el sueño de llegar al primer equipo porque "María premia mucho el esfuerzo y sí que cuenta bastante con el filial y nos dice que nos esforcemos. Aquí se ve el premio y puede haberlo con más chavales".