Alba de Yeltes: Un pueblo con oportunidades de trabajo y que asienta población

Desde el pasado mes de abril hemos venido desgranando la forma de vida de buena parte de los pueblos de la comarca mirobrigense que culminaremos entrando la época otoñal con varios pueblos pendientes tras el aglutinado mes de agosto a nivel informativo.

Alba de Yeltes cierra este fin de semana el programa festivo dentro de la comarca mirobrigense en lo que ha celebraciones populares y exaltaciones a sus santos patrones se refiere, que dieron el pistoletazo de salida allá por el mes de abril con la Romería de Gallegos de Argañán.

Albenses o albinos celebran los Ángeles Custodios, pero ellos les gusta llamar sus fiestas como “La Galga”

Relatan los mayores del lugar, que en Alba de Yeltes había un cura muy aficionado a la caza que tenía una perra galga. Un día, el cura cazador, salió al campo pasando por una fábrica de fundición de campanas que había en el término del municipio, salió el dueño de dicha fábrica y observó la perra galga, le gustó tanto que quiso comprársela, diciéndole el cura que ni por todo el oro del mundo se la vendía.

Por aquel entonces, la parroquia tenía una campana vieja y mal sonora. Ante la insistencia del fundidor, el cura accedió a entregarle el animal a cambio de una campana para la Iglesia. El campanero aceptó. Un dos de octubre, fiesta de los Santos Ángeles Custodios, se colocó en la torre de la Iglesia una flamante campana nueva en sustitución de la que había por ser demasiado vieja y que ya no sonaba al gusto del cura y de sus vecinos. Ese 2 de octubre se celebró en el pueblo una gran fiesta.

Pero antes de entrar en el programa festivo, nuestros lectores podrán saber un poco más de los albinos/as, su forma y método de vida en esta difícil tierra en la que no faltan oportunidades para el que lucha por ella y puesta por una vida quizá no tan caudalosa pero que compensa con la buena calidad en muchos sentidos que una gran urbe no permite.

Para que un pueblo vaya bien, necesita buenos gestores y ediles que cuenten con la confianza de sus habitantes.

Precisamente confianza es la que tienen los albenses en Gerardo Marcos García, que lleva en el cargo de alcalde ocho legislaturas (32 años el próximo mayo). Como curiosidad, la Casa Consistorial lleva edificada desde septiembre de 1999, es decir, nueve años menos que el Alcalde gobernando. Síntoma de la confianza depositada en el primer edil y todo su equipo del que se ha ido rodeando durante estos años; como por ejemplo su actual teniente de alcalde, Francisco Enrique Castilla Ballesteros, también varios años con el legendario alcalde.

El primer y segundo edil desvelan a Ciudad Rodrigo Al día que en Alba de Yeltes se vive muy bien y hay trabajo para todo aquel que quiere.

Cuatro graveras, cinco ganaderos, cebaderos, panadería, una fábrica de embutidos, empresas de construcción y dos bares, ofrecen puestos de trabajo en los cuales los habitantes de la zona tienen asegurada su fuente de ingresos; asentando de esta forma población, haciendo posible una calidad de vida digna en esta localidad de alrededor de 214 habitantes.

De hecho, según el alcalde y teniente de alcalde, a veces les cuesta a estas empresas encontrar mano de obra del pueblo por encontrase ocupada o ya en edad de descanso laboral.

El Ayuntamiento también es creador de puestos de trabajo, sobre todo en la época estival que emplea a ocho trabajadores en labores de mantenimiento de la zona de las piscinas y otros servicios que requiere el Ayuntamiento para adecentar calles y jardines.

Esta plantilla en el tiempo invernal baja a dos trabajadores, que se ocupan de las tareas básicas de obras y otros menesteres propios de un Ayuntamiento.

En cuanto a las inversiones, el alcalde quiere hacer mención a las de los últimos años, pues desglosar los 32 de su cargo sería pesado para el que está leyendo estas líneas.

Destaca la inversión en acometidas de agua en todas sus calles con una inversión aproximada de 130.000 euros con fondos provinciales de Diputación y la parte pequeña correspondiente al Ayuntamiento, quedando todavía por terminar algunas calles.

Los caminos vecinales que van a las parcelas y fincas también se han adecentado con maquinaria de Diputación, teniendo que aportar solamente el Ayuntamiento algún material para ello.

Existe un proyecto a largo plazo que consiste en instalar placas solares en un terreno de propiedad municipal, cuyos ingresos se destinarían a la construcción de una residencia para ancianos.

El abastecimiento de agua en la época estival en la que la sequía y la gran afluencia de oriundos son habituales, preocupa al equipo de gobierno, a pesar de estar en medio de dos ríos, el arroyo de la Moraseca y el río Morasverdes. En la actualidad existen dos tomas de agua potable; una del propio río y otra de un sondeo, esta última de menor calidad, por lo que convendría disponer de una depuradora de aguas más moderna o unos filtros; Inversión que habrá que ir estudiando de cara al futuro o bien buscar otro sondeo con mayor calidad del agua.

Mencionando la época estival, Alba de Yeltes cuenta con una zona de recreo con piscina desde el año 2009 en la que se están haciendo continuas mejoras en los alrededores y accesos desde el pueblo; dotando las instalaciones de una zona deportiva con pista de pádel, voleibol, y futbito, en la que se han invertido más de 40.000 euros.

En definitiva Alba de Yeltes es un lugar agradable para vivir en el que no falta el trabajo y existen lugares de descanso y deporte, además de contar con el encanto paisajístico que ofrece la inmensa llanura del Campo Charro a pocos kilómetros de la capital salmantina o de su cabeza de comarca, la vieja miróbriga, que abraza y acoge a sus queridos habitantes de los que no imagina poder prescindir.

Programa de fiestas:

Como ya se ha dicho al principio, las fiestas en honor a Los Ángeles Custodios y conocidas por “La Galga de Alba”, son el epílogo de las celebraciones festivas en la comarca mirobrigense.

Pero no por ser las últimas son menos esperadas o carecen de programación, sino todo lo contrario. Al coincidir menos localidades con esta festividad en la comarca, Alba de Yeltes es el imán de buena parte de los lugareños de la Ribera del Yeltes, que acuden sobre todo a la programación taurina que el Ayuntamiento tiene preparado día y noche durante el próximo fin de semana.

La programación festiva comenzará el viernes día 30 de septiembre a última hora (pasadas las doce de la noche, ya con el primer minuto de la madrugada del sábado 1 de octubre) a las doce de la noche con una suelta de vaquillas en la plaza donadas por Fernando Madrazo, culminando la madrugada con una verbena a cargo de la orquesta Radar.

En la jornada sabatina a las once de la mañana, una diana floreada pondrá en pie a los albenses para que lleven a los más pequeños del lugar a disfrutar de un parque infantil con hinchables y “Eliminator”, que se prolongará hasta las 17:30h. hora que tendrá lugar una nueva capea de vaquillas al estilo tradicional, en la cual los mozos, mozas del pueblo y visitantes, demostrarán al público su valentía y artes taurinas.

Durante toda la tarde las charangas mirobrigenses “Manliao” y “Santana” amenizarán las calles con la colaboración económica del Bar Nilo.

Para los que aún les queden ganas de bailar, de nuevo la música estará protagonizada por profesionales mirobrigenses, esta vez de la mano de la orquesta SMS.

Será el domingo día dos de octubre tras la diana floreada cuando tendrán lugar los actos litúrgicos en honor a los Santos Ángeles Custodios, con procesión por las calles del pueblo deleitada con la intervención de un grupo folclórico.

Tras las ceremonias religiosas, el Ayuntamiento ofrecerá un convite a todos los asistentes de la mano de la empresa local Embutidos Torrealba.

La tarde, Los mirobrigenses “Pocapena”, de la charanga “Santana” amenizarán la tarde dominical hasta que dé comienzo la verbena a cargo del grupo Timanfaya.

Ya entrada la nueva semana que estrena el mes de octubre, habrá una comida popular en el merendero de las piscinas. Los que se queden a la sobremesa, podrán disfrutar con la copla de Antonio Bonal y Ángel Fernández.

El martes día 4 de octubre al igual que todos los días festivos, tras la diana floreada, por la tarde, un espectáculo de magia a cargo del mago Toño dará paso a una chocolatada.

El broche final de las fiestas será a las 21h. con una entrega de trofeos a los participantes de las actividades deportivas que se llevarán a cabo durante las fiestas