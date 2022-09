El Guijuelo es el único equipo que no ha recibido gol de toda Segunda Federación

Johan Guzmán, que está siendo el portero titular en el arranque de Liga, tiene el honor de ser el único que no ha recogido el balón de su portería

El inicio de Liga del Guijuelo ha sido más que positivo en todos los sentidos, dado que ha firmado 10 de 12 puntos posibles y todavía no sabe lo que es perder en Segunda Federación. Pero la cosa no queda ahí solamente, puesto que es el único equipo que no ha encajado gol en lo que va de curso en toda una categoría que cuenta con cinco grupos en la actualidad.

Por su parte, Johan Guzmán, que está actuando como titular en el arranque de Liga, tiene el honor de ser el único que no ha recogido el balón de su portería. De este modo, queda más que clara la solvencia defensiva de los de Mario Sánchez en las primeras fechas del campeonato.

Así, el buen hacer colectivo ha dado lugar a que los salmantinos sean colíderes junto al Marino de Luanco, su próximo rival en un Municipal Luis Ramos que buscará ayudar a los suyos a recuperar el primer puesto en solitario. Para ello toca ganar en casa.