Amanecer inaugura el nuevo curso esperando poder incorporar más actividades

La Asociación Sociocultural de Mujeres Amanecer de Ciudad Rodrigo abrió en la tarde del miércoles el curso 2022/2023 con su tradicional acto de inauguración, que no llevaban a cabo desde hacía tres años, ya que la Asociación no tuvo actividad debido a la pandemia durante el curso 2020/2021, mientras que en el 2021/2022 decidieron no hacer acto general de apertura al no poder guardar la distancia de seguridad.

Ya de vuelta a la normalidad, y sin mascarillas, un gran número de socias de Amanecer se reunió en los locales de la Asociación pertenecientes a la Parroquia de Fátima que están situados en la trasera de la calle Fuente Boticaria. En un más de una ocasión, las integrantes de Amanecer han manifestado que les gustaría contar con un espacio más grande (de hecho ahora mismo no hacen allí todas las actividades), mencionando en torno a este asunto la teniente de alcalde Beatriz Jorge Carpio que “quizá la estén peinando; pero hasta aquí puedo leer”.

Junto a Beatriz Jorge Carpio, también acudieron al acto inaugural José Manuel Jerez, Jorge Labajo, Carmen Lorenzo y Davinia Montero, quién anunció la renovación de la subvención anual del Ayuntamiento a la Asociación, que asciende a 800€. Durante su intervención, Davinia Montero señaló que está “encantadísima con vosotras, porque cualquier cosa que se os pide estáis ahí”. Por su parte, Beatriz Jorge Carpio les dio la enhorabuena porque “sois ejemplo de que con poco se puede hacer de todo”, esperando que tengan “un curso normal”.

De cara a este curso, la Asociación ha decidido subir el precio de la matrícula, de 20€ a 25€, que dan derecho a asistir sin pagar nada más a todos los talleres con los que cuenta la entidad, que fueron repasados por la presidenta de la entidad, Paquita Vicente, que junto al resto de la Junta Directiva encara su segundo y último año de mandato (“nos quedan 9 meses y medio, un embarazo”).

Respecto a los horarios de las actividades, se mantiene la estructura habitual. Así, los lunes, miércoles y viernes habrá Gimnasia de 10.00 a 10.45 horas en Sala Multiusos José Ángel Gómez con Emilia. Las tardes de los lunes seguirá siendo tiempo para los Bolillos con Tere Ramos de 16.00 a 18.00 horas en el Espacio i, mismo lugar que acogerá los martes de 17.00 a 18.30 horas el Patchwork con Cati y Puri.

Los miércoles, habrá Pintura de 16.00 a 18.00 horas en la sede de la Asociación con Choni; mientras que los jueves habrá por un lado Punto y ganchillo con Pili de 16.00 a 18.00 horas en el Espacio i, y Sevillanas con Dolores de 17.00 a 18.30 horas en la sede de la Asociación. En las tardes de los viernes, seguirá el taller de Baile en línea en la Sala Multiusos José Ángel Gómez con Merche y Águeda, en principio de 18.00 a 19.00 horas, aunque se dejó hecha la petición al Ayuntamiento de poder contar con más tiempo.

Además de estas actividades, contarán con Teatro con Pablo Moreno y Cante con Sergio Montero, estando aún pendiente de fijar los horarios. Asimismo, la Asociación Amanecer sigue abierta a la incorporación de más actividades, estando en busca especialmente de alguien que les imparta Pilates (en las condiciones habituales; es decir, los monitores no cobran, recibiendo un obsequio a final de curso).

Las mujeres de Ciudad Rodrigo (o comarca) interesadas en formar parte de la Asociación Amanecer (el único requisito es tener más de 18 años) se pueden hacer socias y matricularse para el curso 2022/2023 acudiendo a la sede de la entidad este jueves 29 de 11.00 a 12.30 y de 17.00 a 19.00 horas; el viernes 30 de 11.00 a 12.30 horas; y a partir de la semana que viene, los miércoles y jueves de 11.00 a 12.30 y de 17.00 a 19.00 horas.