El lobo vuelve a atacar en Monleras y deja cuatro ovejas muertas y una herida

El lobo parce haberse cebado con la explotación de ovino de Ángel Delgado, alcalde de la localidad de Monleras. La pasada noche su rebaño volvía a sufrir un nuevo ataque del depredador, en esta ocasión le dejaba cuatro ovejas muertas y una herida, “y con tres mastines en la parcela”.

Este último ataque se producía en una parcela distinta a las de las dos veces anteriores, “bastante alejada de las otras”, y ante la tranquilidad que presentaban el rebaño y los perros, Ángel Delgado deduce que el ataque debió producirse a primeras horas de la noche pasada.

En tres semanas, el rebaño de este ganadero de Monleras ha sufrido otros tantos ataques de lobo, dejándole en total 44 ovejas muertas y en estos momentos dos heridas, “incluida la de hoy”, añadía.

Ángel Delgado no es partidario de cuantificar el daño en euros porque “detrás de todo esto hay unos valores y una forma de vida que no se tiene en cuenta. Las ovejas tienen un precio, sí, pero es lo que significa para el rebaño este tipo de incidencias. Los animales sufren mucho y es que parece que tenemos que cambiar la forma de vida, porque la que tenemos me parece ya impracticable. A este paso los ganaderos de ovino de la zona desapareceremos”.

El alcalde monleriense se ha tomado la molestia de hablar con los ganaderos afectados de la zona para cuantificar el número de ovejas muertas, y en este momento son “353 ovejas las que ha matado el lobo desde Trabadillo a Almendra, más estas cuatro, 357 ovejas muertas, un gran rebaño. Esto es una forma de vida y de esto no se está hablando, no hay indemnización posible, no hay forma de ponerle precio”.

Para Ángel Delgado, “nos estamos cargando una forma de vida y de usar el territorio. Si no cambia esto las ovejas en esta zona terminan despareciendo y las ovejas hacen una labor importante en el medio natural, más importante que el lobo en esta zona. El lobo ha venido aquí y no sabe estar con nosotros, entonces el que está sobrando es él, está clarísimo”.

Delgado recuerda que “hablamos de ganadería en extensivo, que los perros no es suficiente porque hay más de un lobo. En la parcela está del último ataque tengo paredes de las de antes, está sin limpiar porque todo es biodiversidad, lo que no es biodiversidad es lo que está pasando, nos la estamos cargando buena parte de ella”.

En cuanto al cobro de indemnizaciones, Ángel Delgado desconoce cómo está su expediente, aunque cree que irá con retraso a tenor de la información que dispone de ganaderos que “sufrieron ataques en la primavera y han cobrado la semana pasada”. Pero insiste en que la indemnización no soluciona el problema porque “¿qué hago, compro más ovejas para que las mate el lobo? ¿Seguimos en el círculo y cambiamos de forma de vida? ¿L as metemos en la nave cuando hablamos de ganadería en extensivo? Cuando acabe con las ovejas seguirá con los terneros… La provincia de Salamanca es fundamentalmente ganadera en extensivo, por lo que hay que darle una solución. El lobo no puede campear haciendo lo que le viene en gana”.