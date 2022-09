Tierno Galván impone su superioridad ante un más que combativo III Juvenil

Pese a ponérseles el partido muy cuesta arriba, el III Columnas no se desconectó y firmó un gran final

Con un ambientazo en el Pabellón de Conde de Foxá de principio a fin (lo que hizo aumentar la temperatura ya de por sí alta en el lugar), el III Juvenil hizo su debut en la tarde del sábado como local en esta temporada 2022/2023, ante el que se presupone va a volver a ser uno de los gallitos de este grupo de la División de Honor -ya ha dejado señales de ello en las dos primeras jornadas-, Tierno Galván.

Los vallisoletanos acabaron por ganar con cierta claridad al III Columnas, pero los mirobrigenses –que tuvieron un plantel integrado por sólo 10 jugadores- dieron en conjunto una aceptable imagen, siendo destacable que pese al resultado adverso no se desenchufaron, lo que les llevó incluso a firmar un potente final para quedarse con las mejores sensaciones posibles de cara a las siguientes jornadas.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Tierno Galván salió mandando desde el principio, encerrando atrás al III Columnas, por lo que tuvieron que hacer un gran esfuerzo tanto la defensa como Quico, repeliendo varios balones, mientras que los mirobrigenses lo fiaban a buscar contras, como una de Yassin y Carlos en el 7’ que no llegó a buen puerto. El primer gol de la tarde fue obra del III Columnas, en el 9’, con un tremendo zambombazo de Cata desde ¾ (tras un saque de esquina) que entró por toda la escuadra. El propio Cata estuvo cerca de poner el 2-0 acto seguido, pero su disparo en carrera en una acción a la contra se marchó rozando el palo derecho.

Si ya estaba presionando, al ir por detrás Tierno apretó un poco más, teniendo que sacar pronto nuevas ocasiones claras Quico o Miguel bajo palos. Tierno empató en el 13’, al moverse bien Ismael por 3/4 y resolver con un tiro casi raso. Apenas 10 segundos después, Tierno estrelló el balón en el palo, lo que llevó al III Columnas a pedir tiempo muerto para evitar un desplome. Aunque Carlos también estrelló el balón en el palo poco después, y Álex Castaño y Álex Sánchez armaron otra gran contra (que tampoco se pudo materializar), Tierno Galván acabó por dar con la tecla en el 16’, con 2 goles en 25 segundos.

El primero llegó en un disparo desde fuera del área que desvió Miguel al fondo de su propia portería, y el segundo, tras una acción por la izquierda por línea de fondo, que a la hora de enviar el balón al área, fue también desviado a gol por Carlos. Quico sacó de encima suyo otro remate muy claro, antes de que en el 18’ cayese el 1-4 en una contra-contra: Cata, Álex Sánchez y Álex Castaño armaron una mirobrigense en la que no llegó a haber disparo, saliendo rápido Tierno hacia la portería mirobrigense, donde acabó por marcar Álvaro con un tiro desde la izquierda. La primera parte finalizó sin más novedad.

Tras unos minutos antes del descanso un poco flojos, el III Columnas hizo un buen reset en el vestuario, y volvió a salir enchufado, viviéndose unos primeros minutos del 2º tiempo bastante igualados. Esta tónica se rompió en el 25’, cuando Tierno movió bien el balón acabando por marcar Alberto Plaza desde el suelo. Tras sacar el guardameta rival una buena opción de Miguel, y repeler David un fuerte disparo lejano, llegó en el 27’ el 1-6, con un lanzamiento directo de falta desde la banda derecha de Álvaro.

Por cierto, que esa falta fue muy protestada por los mirobrigenses, que se vieron en algunos momentos un poco ‘desquiciados’ con la irregular actuación arbitral (para los dos equipos: justo antes de esa falta, los árbitros habían ‘perdonado’ un par más claras al III Columnas). Como en el 1º tiempo, tras el 1-6 se quiso evitar un desplome y se pidió acto seguido tiempo muerto. Aunque en el 29’ llegó el 1-7, de Víctor, en un saque de córner, el III Columnas se mantuvo en el encuentro, y de hecho siguió generando ocasiones, como una de Álex Sánchez en la que se entretuvo a la hora de tirar y la sacó el portero, o una de Carlos y Yassin que se marchó alta.

El partido entró en otra dinámica en el 32’, con la 5ª falta visitante. De hecho, al minuto siguiente llegó la 6ª, aunque el portero repelió el doble penalty lanzado por Cata (que justo antes se había topado con el larguero). Sólo 13” después, llegó el 2-7: el portero sacó un primer tiro de Miguel, cogiendo el balón Yassin, que tras un par de toques por el aire bajó el balón y batió por bajo al guardameta. Miguel sacó otro balón casi en la línea antes de que en el 36’ llegase el último gol visitante, tras recibir Daniel el balón desde atrás y batir en el 1vs1 a David. En ese mismo minuto, Tierno cometió una nueva falta, casi al borde del área, lo que permitió botar un doble penalty adelantado que transformó Cata.

Sólo 32” después, el III Columnas se vino aún más arriba con el 4-8, también con la firma de Cata, que robó el balón, hizo un primer disparo que no llegó a los tres palos, pero el segundo, un gran tiro desde la izquierda, sí lo hizo. La grada ya estaba totalmente volcada aunque la remontada parecía una utopía, quedándose cerca de ser un poco más real si un gran disparo lejano de Álex Sánchez no se hubiese topado con el portero cuando iba a entrar por la escuadra. Cuando quedaban 2 minutos para el final, el III Columnas cometió también su 5ª falta, lo que ya limitó un poco a los locales, no viéndose más movimientos en el marcador en los compases finales.