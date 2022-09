María lanza un aviso en el Salamanca UDS: "No se van a ganar todos los partidos, por si alguno se equivoca"

"Tengo que decidir y Pereira no está con ritmo. Si hay que dar explicaciones, yo las doy... pero como si se queda otro", ha dicho de su desconvocatoria

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación después de que concluyese el derbi con el Santa Marta, que se ha disputado en el San Casto.

1-1: "Debemos ser más listos y dar pausa al partido porque somos más veteranos".

Jony, lateral zurdo: "De extraño, nada. Siempre se opina mejor a toro pasado. Lo tenía clarísimo y hay que apoyar al jugador que esté. Lo de Souley es decisión técnica".

Dos penaltis polémicos: "El primero creo que no y el otro no lo he podido apreciar desde el banquillo".

Ambientazo: "Hay que apoyar, más aún en los malos momentos. Iniciaron bien, pero tampoco les hemos ayudado mucho. No se van a ganar todos los partidos, por si alguno se equivoca".

Qué ha faltado: "Hay mucho que corregir. Me gusta siempre ganar".

Gustavo, titular la semana que viene: "Va entrando y nos enfrentamos al Júpiter. Quedan ocho días".

Pereira, desconvocado: "Tengo que decidir y Diego no está con ritmo. Si hay que dar explicaciones, yo las doy... pero como si se queda otro".