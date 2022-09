El PP bejarano solicita abrir una nueva comisión de investigación

El Partido Popular de Béjar ha pedido al equipo de gobierno una nueva comisión de investigación. En esta ocasión, el partido en la oposición quiere aclarar “lo que yo llamo ya el ‘caso secretaria’ “según ha afirmado Alejo Riñones, líder del PP en la ciudad textil. Desde mediados del mes de agosto, la trabajadora municipal que ocupa la plaza de Vicesecretaria (hay que recordar que en el consistorio bejarano la plaza de secretaria esta vacante desde hace años y es esta persona quien asume esas funciones) se encuentra de baja laboral y este hecho ha obligado al equipo de gobierno a buscar una sustitución temporal a la vez que ha anunciado la apertura de un proceso abierto para ocupar dicha plaza vacante.

Sin embargo, el PP considera extraña esta baja, según argumenta Riñones “porque esta persona lleva 25 años trabajando en el consistorio, nunca se ha dado de baja por enfermedad. Y ha trabajado con alcaldes de diferentes colores. Sin embargo, el 18 de agosto se da de baja por enfermedad, primera sospecha” sostiene el edil popular que ha afirmado que “existen rumores que las relaciones entre el alcalde y la secretaria no son buenas. Nosotros hemos preguntado y nos han dicho que no hay nada. Cuando empezamos a preguntar le entra el pánico al señor Alcalde y le entra el pánico, no sabemos por qué” afirma de forma literal ante la prensa Alejo Riñones.

Los populares critican que han sido necesarios hasta 5 decretos de alcaldía para nombrar a otra trabajadora para realizar estas funciones, con dos asesores que son el tesorero y el interventor “el día 22 de agosto se nombra al interventor y al tesorero y al día siguiente se anula ese nombramiento y el día 24 se escoge a esta trabajadora que ya estado en esta función en otras ocasiones” argumenta la oposición que denuncia que además “hay otro asesor, un abogado, que cuesta 2120 euros todos los meses y los otros dos, que marca la ley, cobran una gratificación del 30% de sus retribuciones fijas, es una pasta gansa” afirma Riñones que califica toda la situación como “un escándalo”.

Con respecto a la oferta de la plaza, a la cual se han presentado 17 candidatos, el PP considera que “no hacen falta dos secretarias, hemos impugnado las bases para que se revisen los méritos a puntuar y porque se dan sólo 5 días para presentar los candidatos ¿tanta prisa hay? ¿Qué quieren ocultar ¿¿Quieren que se presenten pocas personas?”. El Partido Popular acusa al equipo de gobierno de “querer relevar a la vicesecretaria” y por ello piden una la apertura de una nueva comisión de investigación. Esta opción se debatirá en pleno “según nos ha dicho el alcalde y ahí se votará y ya sabemos que no se va a conceder” asegura Riñones, que insiste en que el primer regidor municipal “oculta algo”.

Este jueves, reunión de la comisión sobre la covatilla

Además, el edil popular ha informado que ha pedido “por escrito y en forma” la reunión para este 22 de septiembre de la comisión de investigación sobre el supuesto caso de acoso laboral acontecido entre trabajadores en la Estación de Esquí de La Covatilla. El concejal del PP espera que “podamos ver el expediente y sacar nuestras propias conclusiones” aunque no descarta que, si no hay un avance sustancial en el encuentro del jueves, solicitar un pleno extraordinario sobre este asunto.