El Equipo de Gobierno oñorense acusa al PSOE de “emitir trilerías” en torno a la Guardería

Reconociendo que no se sabe cuándo va a estar solucionado el problema, resaltan que se viene trabajando desde mayo

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro colgó en la tarde del lunes un comunicado en la página web del Consistorio a modo de réplica del difundido el pasado viernes por el PSOE de la localidad, en el que daban a conocer el problema con las termitas surgido en el espacio usado como guardería municipal, criticando “la forma, tiempo y maneras” en la que estaba gestionando el asunto el Equipo de Gobierno, algo que según apuntaban también habían hecho los progenitores en una queja formal.

Según el Equipo de Gobierno, lo que ha hecho con el comunicado la edil socialista Elena Rengel es “calumniar y emitir trilerías” sobre el asunto, explicando la delegada del servicio, Antonia Fuensanta Rodríguez Moro, que desde finales del curso pasado se viene trabajando “con empeño y dedicación” para solucionar el problema de la plaga de termitas. En este sentido, apunta que cuando se detectó el problema en mayo, se solicitó una intervención a la empresa de plagas que trabaja para el Ayuntamiento oñorense.

Así, se pusieron en marcha unos trabajos de control y erradicación de plagas sin fecha de finalización, “ya que no se sabe a ciencia cierta cuando se podrá controlar por completo dicha plaga”. En este punto se explica que tras ser asesorados por técnicos competentes, no se ha retirado ninguna madera afectada por la plaga “para que no se expandiera por los edificios colindantes: Biblioteca, Casa del Cura, Iglesia, etc.”.

De cara al nuevo curso, en vez de hacer “lo que hubiera sido muy fácil: cerrar la guardería”, se buscó una alternativa, y tras una serie de “descartes” (porque la antigua Casa Consistorial se ha cedido a la Asociación de Mayores Santa Marta), se ha optado por reubicarla en la antigua Biblioteca, “una elección producida con la anuencia de la profesora y bajo el informe técnico municipal”, realizándose una serie de acondicionamientos previos “para que los menores estuvieran lo más cómodos posibles, como así están”.

Respecto a cuándo fue comunicada la nueva ubicación, el Equipo de Gobierno explica que cuando se incorporó la profesora el 1 de septiembre se le comunicó que tenía que advertir a los padres del nuevo emplazamiento. Respecto a cuándo regresarán al edificio habitual de la Guardería, se indica que se hará “cuando los informes técnicos así lo posibiliten, es decir, cuando haya un control total de la plaga de termitas”.

El comunicado del Equipo de Gobierno oñorense se cierra pidiéndole a la edil Elena Rengel que “en vez de caer en las trilerías”, trabaje por el pueblo, y más concretamente que llame “con ahínco a la puerta del Gobierno de España, que se ha olvidado por completo de adjudicar el ansiado Área de Servicio, que tanta riqueza y empleo daría a toda esta zona”.