El Ciudad Rodrigo suma su primera victoria del curso con un inesperado 4-1

En su primer compromiso oficial en casa desde el lejano 30 de abril (cuando perdieron contra el Almazán en la jornada final de la temporada pasada), el conjunto Senior del Ciudad Rodrigo CF sumó en la tarde del domingo su primera victoria del curso 2022/2023, que es asimismo la primera tras una larguísima sequía: el último triunfo oficial de los mirobrigenses, frente al Atlético Tordesillas, databa del 6 de febrero, habiendo llegado sólo una semana antes, el 30 de enero, la última victoria en casa, frente al Diocesanos.

En el reencuentro con la afición en el Francisco Mateos, los mirobrigenses marcaron como aquel 30 de enero 4 goles, aunque en este caso el resultado final de 4-1 es, sino engañoso, sí cuanto menos inesperado, por cómo se desarrolló el encuentro (los goles llegaron concentrados en dos tramos, al principio y al final), y por la imagen dada por ambos equipos, ya que el Mojados tuvo unas cuantas ocasiones más de gol, pero estuvo falto de puntería.

El partido empezó de forma espléndida por parte del Ciudad Rodrigo, ya que marcó dos goles antes de cumplirse los primeros cinco minutos de juego. El primero de ellos llevó la firma de Mario Sopale, quién ganó el balón y lo aprovechó ante el portero; mientras que el segundo lo anotó Álex Jiménez con un disparo desde dentro del área. La tarde podía pintar muy cómoda, pero pronto el Mojados ‘llegó al partido’, colocando el 2-1 en el 13’, en una segunda opción en el saque de un córner.

Por si fuera poco, escasos minutos después, en el 22’, los visitantes estrellaron el balón en el larguero (lo que generó una segunda opción que repelió Pepo, acabando por despejar el esférico la defensa mirobrigense). El Mojados fue sintiéndose más cómodo, generando las ocasiones más claras de gol, pero estando muy fallón, mientras que el Ciudad Rodrigo apenas creaba peligro real.

Ya en el segundo tiempo, el equipo vallisoletano volvió a meter el miedo en el cuerpo con un nuevo disparo al travesaño en el 64’. Apenas dos minutos después, uno de sus jugadores vio la segunda tarjeta amarilla, lo que podía hacer pensar que iban a venirse un poco abajo y coger el mando el Ciudad Rodrigo, pero apenas lo notaron, manteniendo el control del balón. Al menos, en este tramo ya redujeron su producción ofensiva de forma notable (sí hubo un remate de cabeza que atrapó bien Pepo).

El partido parecía encaminarse a un final ‘angustioso’ para el Ciudad Rodrigo por la exigua diferencia, pero en un visto y no visto sentenciaron la contienda. Para empezar, en el 84’, Álex Jiménez firmó un fuerte disparo desde fuera del área que repelió el guardameta, llegándole el balón a Nabil, que envió un largo pase de la muerte desde la derecha que no pudo rematar en primera instancia Isma, pero que no desaprovechó más atrás Alberto García.

Ya con más tranquilidad con el 3-1, llegó el cuarto de forma inesperada: Dani Crespo botó poco antes de la línea del medio del campo una falta –que por cierto el colegiado tardó en señalizar una eternidad-, decidiendo probar suerte al ver al portero rival un poco adelantado y encontrando premio. De este modo, este reencuentro del Ciudad Rodrigo con los suyos acabó con una sonrisa de oreja a oreja tras haberlo pasado mal durante unos cuantos minutos. El próximo sábado los mirobrigenses visitarán al Laguna, uno de los 3 equipos que ha ganado sus dos primeros partidos (ambos por la mínima).