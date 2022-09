‘A Ambos lados de La Raya’, estudios interdisciplinares sobre la frontera hispano-portuguesa

La frontera hispano-lusa, La Raya, ha sido moldeada a lo largo de cientos de años mediante guerras y tratados. Un límite de más de 1.200 kilómetros de diversidad natural y cultural que, a menudo, ha sido infravalorado, en parte por su carácter periférico respecto a las principales capitales de ambos países. De hecho, se trata de un territorio eminentemente rural que actualmente sufre un profundo proceso de envejecimiento y despoblación.

Por ello, ‘A Ambos lados de La Raya’, que engloba doce estudios académicos, pretende poner en valor dicha riqueza patrimonial desde distintos puntos de vista, haciendo evidente la necesidad de protegerla y conservarla. Más allá, se busca fomentar la creación de nuevas líneas de investigación sobre la Raya, con el fin de que puedan repercutir, a través de su divulgación y transmisión, en el desarrollo de la zona, La obra en su conjunto es resultado de la colaboración de varios ponentes y comunicantes que participaron en las dos ediciones de CITER (Congreso Internacional Transversal de Estudios sobre la Raya), celebradas en 2020 y 2021. Se trata, por tanto, de autores de diferentes perfiles y especialidades, pero con un gran interés por las realidades rayanas.

Así, debido al carácter interdisciplinar de la obra, las siguientes páginas se dividen en cuatro bloques temáticos. En el primero de ellos, Espacio y vida en la Raya, se han agrupado los capítulos acerca del patrimonio inmaterial, antropológico y natural. El segundo bloque lleva por título Experiencias comparadas en educación y se dedica a contrastar diversas cuestiones pedagógicas a ambos lados de la frontera, como las escuelas espejo o el acceso a la educación superior, Los aspectos lingüísticos se estudian en el tercer apartado, Realidades lingüísticas de la frontera, con aportaciones sobre el portugués arcaico y a fala. El libro concluye con el cuarto bloque, dedicado íntegramente a Historia y arqueología, con un repaso de diversos fenómenos, procesos y personajes en torno a la frontera desde la Edad Media hasta comienzos del siglo xx.

Presentación, Teresa Calderón Sánchez y Nuria Corral Sánchez

El más remoto origen de este libro debe buscarse en 2019, cuando nació la idea de poner en valor la frontera entre España y Portugal en el ámbito académico al tiempo que se reunían sobre ella estudios de disciplinas muy distintas. Aquel proyecto surgido de charlas informales se convirtió, finalmente, en la celebración del Congreso Internacional Transversal de Estudios sobre la Raya (CITER) en 2020.

En esa primera edición, contábamos con una programación amplia, con ponentes de prestigiosas instituciones ibéricas y comunicantes de ambos lados de la frontera. La pandemia frustró los planes de una reunión presencial que estaba prevista en Aldeadávila de la Ribera, un municipio localizado en el corazón del Parque Natural Arribes del Duero. Sin embargo, decidimos seguir adelante con la idea de forma virtual. Así, en octubre de 2020 conseguimos reunir a más de 60 participantes, entre ponentes, comunicantes y asistentes. El interés mostrado por todos ellos y el éxito de este evento nos animaron a plantear una segunda edición para el año siguiente.

De nuevo, haciendo frente a las dificultades planteadas por la pandemia, pero también por nuestras circunstancias profesionales y personales, conseguimos sacar adelante la continuación del proyecto. Ante la incertidumbre del momento en cuanto al panorama sanitario y las posibles restricciones de movilidad, decidimos volver a celebrarlo de forma virtual. Al igual que en la primera edición, contamos con ponentes y comunicantes de alto nivel en diferentes ámbitos del conocimiento.

Además, en ambas ediciones, tratamos de revalorizar iniciativas y proyectos individuales de la zona rayana, no solo con presentaciones de experiencias personales y profesionales, sino también con dos mesas redondas protagonizadas por políticos, sindicatos y miembros de la sociedad civil.

Esta obra está dividida en cuatro apartados en función de su afinidad temática. De esta manera, en el primer bloque, titulado Espacio y vida en la Raya, hemos agrupado contribuciones acerca del patrimonio inmaterial, antropológico y natural. Irene Sánchez Izquierdo firma el primer capítulo sobre las estrategias de musealización en la parte norte de la frontera. En segundo lugar, José Miguel Sánchez Benito aborda, desde una perspectiva antropológica, el papel del santuario de San Apolinario de Urros para la población rayana, ya que la construcción se ubica en un enclave significativo de la zona fronteriza. Posteriormente, Patricia Soler Vilaplana hace una revisión acerca de la demarcación hidrográfica del Duero internacional y sus características biológicas. Para finalizar este bloque, Elisabeth Cuesta Torralvo expone una aproximación de la morfología craneal de poblaciones españolas y portuguesas.

El bloque II, Experiencias comparadas en educacion, reúne dos contribuciones de expertos en la materia. Eva García Redondo aborda el tema de la pedagogía en entornos fronterizos internacionales y la presencia de las escuelas espejo, centrándose en la frontera castellanoleonesa. La segunda contribución del bloque, a cargo de David Revesado Carballares analiza el proceso de transición hacia las instituciones de educación superior, haciendo una comparación entre los dos países ibéricos. El tercer apartado que conforma esta obra se ha titulado Realidades linguisticas de la frontera. En él, Natán Guijarro e Menéndez examina el portugués arcaico en documentación de los siglos XIII y XIV hallada en el monasterio de San Martín del Castañar (S. Martinho da Castanheira). El apartado se cierra con la contribución de Miroslav Valeš, en la cual se expone un proyecto de documentación y descripción de a fala.

El libro concluye con el cuarto bloque, dedicado íntegramente a Historia y arqueología. El capítulo de Álvaro Rodríguez Martín expone la situación de los judíos zamoranos antes y después del edicto de expulsión de 1492. Luego, Sergio Moreta Pedraz estudia la situación de diversos lugares de la Raya durante periodo de la Unión de Coronas entre la Monarquía Hispánica y Portugal, incluyendo la transcripción de un documento inédito. En tercer lugar, Miguel Busto Zapico explica los contactos e influencias entre Portugal y la zona asturiana mediante el análisis de cerámicas. El capítulo que cierra esta obra, firmado por Nuria Corral Sánchez y Mariana Ladrón de Guevara Zuzunaga, trata el papel de una terrateniente de la frontera salmantina en la sociedad de las primeras décadas del siglo XX y su representación en la prensa.

En resumen, con la celebración de las dos ediciones de CITER, hemos pretendido visibilizar los problemas y amenazas a los que se enfrenta la Raya en la actualidad, ya que se trata de un territorio eminentemente rural que sufre un profundo proceso de envejecimiento y despoblación. Al fin y al cabo, nuestro principal objetivo no era otro que alzar la voz de una sociedad que anhela ser escuchada por las instituciones para dar respuesta a unas necesidades urgentes de supervivencia: sanidad, comunicaciones, educación, etc. A través de los siguientes capítulos, que demuestran la riqueza de esta zona fronteriza desde distintos puntos de vista (natural, histórico, antropológico, lingüístico, etc.), creemos haber contribuido a su revalorización, haciendo evidente la necesidad de protegerla y conservarla.