Lanzada la convocatoria de becas escolares, para la que serán válidas sólo facturas y no tickets

Aunque todavía no se pueden solicitar (el plazo de quince días hábiles para ello arrancará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca), el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha lanzado ya la convocatoria de subvenciones por la adquisición de libros y/o material escolar durante el curso 2022/2023 por parte del alumnado escolarizado en los centros de enseñanza de Ciudad Rodrigo.

En este sentido, pueden optar a estas ‘becas escolares’ los alumnos de los cuatro colegios, los dos IES, el Seminario San Cayetano, la Escuela de Adultos y el Centro de FP Nazaret Blanco, siempre que no tengan abierto expediente de absentismo escolar, que pertenezcan a familias cuyos miembros lleven empadronados al menos 6 meses en Ciudad Rodrigo, que no tengan deudas tributarias con el Ayuntamiento, y cuya renta per cápita familiar no supere cierto límite.

La principal novedad que trae esta convocatoria es que, a la hora de presentar las solicitudes de subvención, las familias deberán adjuntar facturas como justificante de sus compras, no valiendo como hasta ahora simplemente tickets. Al respecto, se tendrán que presentar las facturas originales de los gastos, en las que deberán constar tanto el nombre del solicitante de la ayuda (uno de los progenitores) como del propio alumno. Estos cambios pueden suponer un problema a estas alturas, al haberse efectuado ya numerosas compras de material escolar en las últimas semanas.

Como en años previos, se puede justificar la compra de libros escolares (que no estén financiados por el Programa RELEO) y cualquier material escolar fungible quedando excluidos eso sí las mochilas, los uniformes, la ropa y otros materiales deportivos, los portatodo o estuches, los recibos de aportación cooperativa del aula y el material que no se considere expresamente didáctico escolar. Como el año pasado, sí se podrá sufragar con estas becas la compra total o parcial de dispositivos electrónicos como memorias USB, e-book o tablets (no así ordenadores).

Una vez se abra el plazo, las solicitudes de subvención se podrán presentar de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento (en la Casa Consistorial) y de forma electrónica a través de la dirección https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/. Se puede solicitar más información sobre esta convocatoria de subvenciones a través de los números de teléfono 923 49 84 00 (extensión 209) ó 664 43 60 40.