El lobo ataca de nuevo en Monleras y se cobra la vida de al menos una veintena de ovejas

El lobo volvía a protagonizar la noche pasada una nueva carnicería en Monleras. En esta ocasión han sido al menos una veintena de ovejas muertas y varias heridas, aunque su propietario desconfía de que “aparezca alguna más muerta”, señala Ángel Delgado, también alcalde de la localidad y que en diez días su rebaño ha sufrido 38 bajas.

Este último ataque se ha producido a 1,5 kilómetros del lugar del anterior, “en la zona de la rivera, donde se encuentra el molino”, señala el ganadero. Y aunque este es el segundo ataque en diez días, Ángel Delgado apunta a otro ataque hace unos días que no denunció: “vi dos ovejas mordidas y otra que se había salido de la cerca, le eché la culpa a algún perro, pero después viendo la evolución de las heridas, al final vi que había sido el lobo”.

Para este alcalde y ganadero, la cuestión “no es indemnizar. Yo tengo las ovejas para vivir de ellas no para que me paguen por ellas. Aquí ha venido un animal que no sabe convivir con el sistema de ganadería que tenemos, por lo que aquí el que sobra es el lobo. También en la zona de Sayago están aburridos con el daño que está haciendo, por lo que con esta situación va a empezar a haber movilizaciones. No podemos ser los ganaderos las víctimas de caprichos. Yo tengo un negocio para vivir de él, no para que me indemnicen por el daño que me ocasionan”.

Sobre la protección del lobo en estas zonas sin tradición lobera y dedicadas a la ganadería en extensivo, Ángel Delgado es muy crítico: “aquí se protege al lobo. ¿Qué es que la oveja no tiene derecho a vivir? ¿Yo tengo que hacer un sobreesfuerzo humano para protegerlas y guardarlas? Aquí hay unas formas de vida que están establecidas, que son históricas, que no son de hoy, que lo que es de hoy es el lobo”.

Asimismo, pide una solución: “los políticos que tienen que tomar la decisión para que este problema desaparezca están muy al margen de la situación, y no saben el daño que están ocasionando, no solo a un ganadero o a dos, sino a toda una zona y una forma de vida; esto está afectando a la vida de una gente que hemos apostado por vivir aquí y por mantener esto, pero como se puede ver, no merecemos la visita de nadie ni la preocupación de nadie. Esto no se arregla con dinero, todos sabemos la solución cual es. No es un siniestro que sucede de vez en cuando, esto es a diario y se está cargando la forma de vida de los que tenemos ovejas”.

Ángel Delgado lo tiene claro, “esto hay que llevarlo donde haga falta, pero te tienen que recibir. Llevo esperando una reunión con la Ministra de Medio Ambiente desde hace casi un año”, pero no solo echa en falta el apoyo del Gobierno en este caso, pues el regidor también señala la “inacción” de la Junta de Castilla y León ante este problema a diferencia de Cantabria, donde “se ha autorizado la caza de ejemplares que estaban haciendo daño”, aseguraba.