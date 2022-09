Villar de Peralonso ya tiene a punto para el día 24 la VI Feria Canina, de Artesanía y Alimentación

El próximo 24 de septiembre se celebrará en Villar de Peralonso la VI Feria Canina, de Artesanía y de Alimentación, evento organizado por el Ayuntamiento de ese municipio y al que se suma una tirada al plato prevista el día 25 a partir de las 15.00 horas en la carretera de Tremedal.

La Feria Canina, de Artesanía y Alimentación de Villar de Peralonso contará con la participación de expositores procedentes de varias provincias de Castilla y León, así como de fuera de la Comunidad, entre los que no faltarán los dedicados a la agroalimentación con quesos, vinos, conservas, embutidos, repostería, etc., y los de bisutería, cuero, cestería, cuchillería, etc., en el apartado de artesanos. Otras de las actividades principales serán una degustación de carne de ternera y una actuación de folclore a partir de las 13.45 horas.

En cuanto al apartado canino, feria pionera en este tipo de eventos en la provincia, además de la exposición de perros de distintas razas, tanto de acompañamiento como de caza en sus diferentes modalidades, también estarán presentes varias rehalas para la caza mayor, actividad esta que cobrará un gran protagonismo con varios concursos. Entre ellos estarán el de colleras de agarre, toque de caracola, colleras de podenco y un concurso de perros de rastro de sangre y una exhibición de caza de conejo con podenco. Tampoco faltarán las exhibiciones de adiestramiento básico, actividad que correrá a cargo de la Asociación Canina Albadekán.

NOTA: Cabe señalar que los propietarios de los animales que participen en la feria deben estar en posesión de su documentación en regla y con permiso de la organización para su exposición.

La última de las actividades de la feria será una gran tirada al plato, el domingo 25 de septiembre, a partir de las 15.00 horas, donde habrá importantes premios para los mejores.

PROGRAMA VI FERIA CANINA, DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN

24 de septiembre, sábado

10.00 Entrada de animales y exposición.

11.00 Inicio de la feria.

12.00 Inauguración de la feria a cargo de las autoridades.

12.15 Exhibición canina a cargo de Albadekán (defensa, detección, agilidad, etc.).

13.45 Actuación de folclore.

14.30 Degustación de carne de ternera.

16.30 Concurso de toque de caracola.

Concurso de colleras de agarre.

Concurso de colleras de podenco.

Concurso de perros de rastro de sangre.

Exhibición de caza de conejo con podenco.

21.00 Actuación musical.

25 de septiembre, domingo

15.00 Gran tirada al plato en la carretera de Tremedal.