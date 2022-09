UPL insiste en Cortes en que los fondos transfronterizos se destinen exclusivamente a La Raya con Portugal

La procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes autonómicas, Alicia Gallego, ha insistido en la necesidad de que los fondos destinados a cooperación transfronteriza se destinen en exclusiva a las provincias de Zamora y Salamanca, y más concretamente a las comarcas de La Raya con Portugal. Un asunto sobre el que los leonesistas vienen incidiendo desde hace años y que se suma a la presentación el pasado 25 de mayo de una Proposición No de Ley que está aún pendiente de debate en la Comisión de Economía y Hacienda.

Y es que, tal y como se apuntó por los leonesistas, de una mayor cooperación y colaboración con Portugal “depende en gran medida el futuro de la Región Leonesa y, más particularmente el de las comarcas zamoranas y salmantinas de La Raya”. Así, la procuradora de UPL recordó que en los últimos años esta formación ha pedido en las Cortes autonómicas y en el Senado que se impulse un Plan Especial de Desarrollo de La Raya.

Un plan que afectaría directamente a esta zona de la Región Leonesa y que incluiría, además de medidas de discriminación positiva en lo económico y de fomento de la inversión, actuaciones en infraestructuras, como la construcción del puente internacional de Masueco, o el impulso para la finalización de la A-11 entre Zamora y Portugal, y la electrificación de la vía férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro.

Asimismo, Gallego recordó en su intervención en el pleno de las Cortes que UPL registró en la pasada legislatura una cuestión a la Junta para conocer la opinión de la institución autonómica acerca de por qué Valladolid, sin tener frontera con Portugal, había acaparado más fondos transfronterizos que Zamora para el periodo de ayudas 2014-2020. Un hecho que el consejero Carlos Fernández Carriedo, defendió alegando que estos proyectos “tienen un componente de gestión importante y están asignados a la NUT-3 de Valladolid”.

Por otro lado, desde UPL se ha lamentado que se pretenda descontextualizar la despoblación de La Raya evitando analizarla junto al hecho de que la Región Leonesa “se ve penalizada” por compartir comunidad autónoma con una región más enriquecida a la hora de acceder al reparto de los Fondos europeos de desarrollo.

En este aspecto, los leonesistas lamentan que Zamora, Salamanca y León no puedan acceder a mayores fondos europeos a los que, con una comunidad de la Región Leonesa, sí tendrían derecho, un perjuicio sufrido que consideran “evidentemente, también está lastrando la capacidad de inversión en La Raya”.

De este modo, la procuradora leonesista recordó que UPL ya intentó corregir esta desigualdad, solicitando en Cortes en 2005 que la Región Leonesa fuese reconocida como NUTS-2 para poder percibir más fondos FEDER, propuesta que fue rechazada por PP y PSOE. Un hecho que provocó que la Región Leonesa dejase de percibir 1.000 millones de euros en el periodo 2007-2013 y otro tanto en el periodo 2014-2020, a los que sí habría tenido derecho por el bajo nivel de renta de Zamora, Salamanca y León, pero que no percibieron dado que la media autonómica elevaba el nivel de renta por ser muy superior la renta per cápita de Castilla, que actualmente supera en más de 4.000 euros a la renta per cápita anual de la Región Leonesa.

Por todo ello, Gallego reafirmó la postura leonesista de que, sin una comunidad autónoma de la Región Leonesa, las medidas no pasarán de ser “meros parches” puesto que el grave problema de fondo para Zamora, Salamanca y León “seguirá encima de la mesa y sin solucionarse”, impidiendo una mayor intensidad en la cooperación con Portugal, y pidiendo que se replantee un modelo de comunidad “que no está sirviendo y en el que La Raya se está llevando la peor parte”.