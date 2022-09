El Infantil y los cuatro equipos de Fútbol 7 del Ciudad Rodrigo CF ya tienen calendarios

Completando la publicación de los calendarios futbolísticos para la temporada 2022/2023, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol dio a conocer en la jornada del viernes los calendarios de las terceras divisiones de las distintas categorías de ámbito provincial con las que se cuenta este curso, lo cual hace que todos los equipos de la cantera del Ciudad Rodrigo CF ya tengan su hoja de ruta para este curso.

En este sentido, en la jornada del viernes conoció su calendario el único equipo del Club mirobrigense que militará este año en una 3ª Provincial, el Alevín B, uniéndose a los que ya lo conocían de semanas precedentes: los que militarán en 1ª Provincial, el Juvenil y el Cadete (que ya los habíamos publicado), y los que lo harán en 2ª Provincial, el Infantil, el Alevín A, el Benjamín y el Prebenjamín.

Como se puede ver en los calendarios en sí, todas las competiciones arrancarán el primer fin de semana de octubre. El Infantil, el Alevín A y el Benjamín tendrán vidas paralelas, jugando a la vez en casa o fuera; mientras que el Prebenjamín hará justo lo contrario que ellos. En lo que respecta al Alevín B, hasta finales de noviembre tendrá el mismo ritmo de partidos en casa y fuera que el Prebenjamín, pero a partir de ahí, será diferente, ya que la suya es una competición a 3 vueltas al ser 10 equipos, uno más de los anunciados inicialmente (se ha añadido el Real Salamanca Monterrey B).

Esa circunstancia hace que tengan que jugar un partido más que el resto de equipos, lo que hará que les toque jugar la semana del Puente de la Constitución mientras el resto descansa. Por lo demás, estos cinco equipos pararán tres semanas en Navidades, el fin de semana de Carnaval, y dos semanas en Semana Santa, concluyendo la liga el fin de semana del 13 y 14 de mayo.

Como ya publicamos en su momento, los rivales del Infantil del Ciudad Rodrigo en la 2ª Provincial de su categoría serán Alba de Tormes, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagada, Chamberí, Helmántico B, Hergar Helmántica B, Jai-Alai Bolívar, Munibar Pizarrales B, Salamanca CF UDS C, Santa Marta de Tormes C, Sporting Carbajosa B, Unionistas de Salamanca C y Villamayor B.

En categoría Alevín, el Alevín A se medirá en 2ª Provincial a Béjar Industrial, Cabrerizos B, Calvarrasa de Abajo, Doñinos, Helmántico, Jai-Alai Bolívar, Navega, Ribert, Salamanca Fútbol Femenino, Salamanca CF UDS B, Santa Marta de Tormes B, Santa Marta de Tormes C y Unionistas de Salamanca B. Mientras, el Alevín B lo hará en 3ª Provincial frente a Hergar Helmántica D, Hergar Helmántica E, Jai-Alai Bolívar C, Navega D, Real Salamanca Monterrey B, Ribert B, San Agustín, Santa Marta de Tormes E y Villares de la Reina D.

En benjamines, los rivales del Ciudad Rodrigo en la 2ª Provincial serán: Cristo Rey Barrio Vidal, Doñinos, Helmántico, Hergar Helmántica B, Real Salamanca Monterrey, Navega B, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca CF UDS B, San Agustín, Santa Marta de Tormes B, Sporting Carbajosa B, Unionistas de Salamanca B y Villares de la Reina B. Y por último, en la categoría Prebenjamín, el Ciudad Rodrigo se medirá en 2ª Provincial a Calasanz, Calvarrasa de Abajo, Cristo Rey Barrio Vidal, Doñinos, Helmántico, Hergar Helmántica B, Salamanca CF UDS B, San Agustín, Santa Marta de Tormes B, Trinitarios, Unionistas de Salamanca B, Villamayor y Villares de la Reina B.