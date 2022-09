El lobo regresa a Monleras y deja una carnicería tras acabar con la vida de 25 animales en dos rebaños

Hacía varias semanas que los ganaderos de Monleras no se veían sobresaltados por los ataques de lobos al ganado, pero este fin de semana acabó la suerte. Un total de 25 cabezas, entre ovejas y corderos de dos explotaciones, es el saldo que se ha cobrado este depredador en Monleras, donde parece haber llegado para quedarse si la Administración no lo remedia.

En la madrugada del sábado el lobo atacaba a una explotación de ovino dejando cuatro ovejas muertas en el momento y cinco más mal heridas que acabarán sin remedio muertas porque “están mordidas en la tráquea, señalaba el alcalde de Monleras, Ángel Delgado, última víctima del depredador.

La madrugada de este domingo, la explotación de ovino que posee el regidor era el objetivo de varios lobos, a tenor de los rastros dejados y el daño ocasionado. En este caso el cánido acababa con la vida de 16 animales, cinco ovejas y 11 corderos, en su explotación situada a unos 800 metros del casco urbano del pueblo.

Este no es el primer ataque que sufren sendas explotaciones porque la solución no es fácil, “no puedes vallar las parcelas porque la ley te obliga a que la fauna pueda entrar y salir, por lo que si puede entrar un zorro puede entrar un lobo”, añade Ángel Delgado. Y por otro, “no puedes tener mastines en todas las parcelas donde tienes el ganado porque nop ganaríamos para darles de comer. Un mastín se come dos euros al día”, unas declaraciones con las que pretende salir al paso de quienes critican la falta de medidas en zonas no loberas como las comarcas de Ledesma y Vitigudino.

En este sentido, el alcalde de Monleras recuerda que esta zona “nunca ha sido lobera y ahora no se puede pretender que lo sea porque no hay un sistema de protección eficaz a no ser que tengas guardianes con las ovejas continuamente. Hemos convivido con el lobo cuando pasaba de paso porque escapaba de la sierra de la Culebra o de donde viniera, él hacía la suya, mataba las ovejas que fuera y se iba a otro lado, no se estacionaba, pero es que este bicho vive aquí”. Por ello, Ángel Delgado señala que “solo hay una solución, es un animal que está haciendo daño y no puede continuar haciéndolo, la Administración tiene que controlar estos animales que hacen daño, y dicho claro, hay que eliminarlo, que es lo que se ha hecho siempre”.

Sobre el número de lobos que pudieran haber realizado estos ataques, se teme que sean varios ejemplares dado que “a una oveja le ha comido todos los adentros y las ancas, además de un cordero entero menos las ancas. Por lo que da que pensar que es mucha comida para un solo animal”. Ángel Delgado lo tiene claro, “o se controlan estos animales o acaban con la ganadería. Ahora están atacando a las ovejas, pero cuando no haya ovejas irán a por los terneros y las vacas, por lo que, o se pone freno a esta situación o acaban con los pueblos porque el medio de vida que tenemos en esta zona es la ganadería”.