“Vamos a celebrar nuestras fiestas con los actos de antes y alguna novedad”

Alcalde de Bañobárez desde 2015, José María Regalado analiza el programa de las Fiestas Patronales y las actuaciones en esta legislatura.

¿Qué nos cuenta de las fiestas?

Volvemos a encontrarnos después de los tiempos difíciles que hemos pasado y estamos preparados para celebrar nuestras Fiestas Patronales con los actos que se venían celebrando antes de la dichosa pandemia: encierros, capeas, novilladas..., y alguna novedad como el ‘toro de cajón’ y una discoteca móvil.

Los tiempos son difíciles y aunque conteniendo los gastos, hemos tratado de elaborar un programa ameno y divertido, teniendo en cuenta las diferentes edades.

El pregón corre a cargo de las peñas, este año la peña ‘Piratas del Cacique’, que siempre están ahí colaborando en los carretones, gran prix, disfraces, vaquillas,... con buen ambiente. Tendremos dos verbenas, viernes y sábado, y como siempre, una comida solidaria a favor de la ONG ‘Hijos del maíz’.

¿Qué balance hace de esta legislatura?

El balance, dentro de nuestras posibilidades, lo considero positivo, y la verdad, la Corporación nos encontramos satisfechos.

Se ha terminado la carretera Fuenteliante-Bañobárez, se ha asfaltado el camino de los Propios y arreglado varios caminos municipales. Se ha cambiado la red eléctrica por luminarias de led en todo el municipio, se ha renovado gran parte de la red de abastecimiento de agua y asfaltado calles, se ha conseguido la depuradora, cuyas obras comenzarán en un mes; se han aprobado los planes urbanísticos, se ha construido una nave destinada a punto limpio, se ha inaugurado una biblioteca municipal y queremos habilitar una sala con ordenadores, ahora que tenemos instalación de fibra óptica en todo el pueblo.

A pesar de la sequía no ha habido restricciones de agua potable y para el ganado vamos aguantando con un sondeo que tenemos.

¿Qué le gustaría concluir en el año que queda?

Me gustaría principalmente la terminación de la carretera a Lumbrales. Parte, hasta la confluencia con Olmedo-San Felices, ya está aprobada. El día 29 nos visitó el presidente de la Diputación y hablamos de ello, creo que vamos por buen camino. Me gustaría agradecer públicamente a la Diputación y a su presidente la predisposición que siempre ha tenido en escucharme y ayudarnos, dentro de lo posible, en cuántas peticiones le he formulado, estando muy sensibilizado con el mundo rural.

Mi mayor preocupación, como sabéis, es la sanidad. Creo que estamos dejados de la mano de Dios. En nuestros pueblos la mayoría somos personas mayores y muchos están solos. La presencia de un médico al menos dos o tres días a la semana es primordial. Pretenden que nos traslademos al centro médico, a Lumbrales. Y digo yo ¿no es mejor que se traslade el médico a visitar a 10 ò 12 personas en el consultorio del pueblo y que no tengan que trasladarse al centro de salud personas con 90 años, sin medios de transporte, muchos de ellos solos, para que les visite ese mismo médico?

¿Va a volver a presentarse a la Alcaldía?

Pues no lo sé, de verdad, por una parte me gustaría realizar algunos proyectos que tengo en mente, pero por otra voy para mayor y entre la Presidencia de la mancomunidad del Abadengo y la del Consorcio Abadengo-Arribes-Centro Duero me encuentro algo cansado. Aún queda tiempo para las elecciones. Dios dirá.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE BAÑOBÁREZ

14 de septiembre, miércoles

12.00 Misa concelebrada, oficiada por el párroco, Martín Benito García, animada por tamborilero.

A continuación, convite para todos en el frontón.

18.00 Procesión con subida del Santo Cristo a la ermita. A continuación, ofertorio.

19.00 Actuación del acordeonista Raúl de Dios.

15 de septiembre, jueves

17.00 Presentación del libro ‘Bañobárez, historia, territorio, patrimonio y sus gentes’ de Juan Manuel Velasco Santos. Salón del ayuntamiento

18.00 Carretones en la Plaza.

20.00 Toro de cajón y vaquilla.

22.30 Disco móvil ‘Full Dance’.

16 de septiembre, viernes

11.00 Hinchables para los niños.

14.30 Comida solidaria. Parque del Caño.

18.30 Gran Prix para las Peñas.

20.30 Disfraces y Pregón de Fiestas a cargo de la Peña `Piratas del Cacique’.

17 de septiembre, sábado

00.05 Capea nocturna con suelta de novillos y vaquillas.

01.00 Gran verbena en la Plaza del Toral. Orquesta Apolo.

13.00 Encierro a caballo y pasacalles a cargo de la charanga Alrojo.

18.00 Extraordinaria novillada sin picadores en la que se lidiarán cuatro novillos de la ganadería de Eduardo Martín Cilleros (finca La Torrecilla) para los novilleros El Mene, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, y Alberto Donaire, de la escuela taurina de Valencia.

Todos los actos estarán amenizados por la charanga Alrojo.

24.00 Gran Verbena en la Plaza del Toral con la orquesta Seven.

18 de septiembre, domingo

11.00 Misa.

13.00 Encierro urbano y pasacalles con la charanga Alrojo.

18.00 Novillada sin picadores con la lidia de dos novillos de la ganadería La Torrecilla para el novillero de San Felices de los Gallegos Álvaro Rojo, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. A continuación, Capea.