“A los vecinos les diría que apoyen lo que sea bueno para el pueblo, esté yo o no de alcalde”

En mayo de 2023 Arturo de Inés habrá cumplido 11 legislaturas al frente del Ayuntamiento de Villaseco de los Reyes, 44 años como alcalde, que se dice pronto, pero hay que vivirlos, y sufrirlos también, es el alcalde de la provincia con más años en el cargo. A sus 90 años recuerda cuando empezó el sacrificio por sus vecinos, “sin cobrar un solo euro”, un trabajo y una dedicación que ha sido reconocida cada convocatoria en las urnas, siempre con el apoyo de la Corporación, aspecto que reconoce haber decaído un poco en el actual mandato. Aunque en esta entrevista no ha desvelado si concurrirá a las elecciones municipales de mayo, sus últimas palabras suenan a despedida.

¿Nos hace un resumen de la legislatura?

Ha sido una legislatura difícil por la pandemia. Tenemos más de un centenar de kilómetros de caminos agrícolas y ese ha sido uno de los objetivos, los tenemos casi como carreteras, con la utilización durante cuatro o cinco meses de máquinas, los hemos dejado perfectos. También se finalizaron las obras en las depuradoras de aguas residuales y hoy están funcionando todas al 100%. Otra cosa ha sido la mejora de las piscinas y el restaurante que tenemos junto a ellas, además de servicios nuevos. Se han pavimentado varias calles en Villaseco y en algún pueblo más como Berganciano. Y ahora estamos detrás del aumento del caudal de agua que es en lo que peor estamos. Cuando se hizo esta Mancomunidad hace 25 años era para 23 municipios, pero en este tiempo se han ido agregando municipios, se aumentó algo el caudal pero los pueblos se multiplicaron por siete, ahora somos 107 y muchos de ellos mayores que Villaseco de los Reyes, y en este tiempo se llenan de gente, lo que nos trae de cabeza porque no llega el agua.

¿Ha hecho gestiones estos días con la Junta para ampliar la red de Cabeza de Horno?

Sí, hemos tenido ya una reunión y estamos pendiente de ultimar las conversaciones que hemos tenido estos días, también con la Diputación. En la primera semana de septiembre sabremos el alcance del proyecto, pero estará entre los tres y cuatro millones de euros si no cambiamos el diseño. El proyecto tiene que ejecutarse con urgencia para que el próximo verano no nos pase lo de este, que el agua no llega a los depósitos reguladores y entonces no abastecen a los de los municipios, por lo que hay un montón de pueblos que se abastecen con cisternas porque la red es insuficiente para llegar a todos los pueblos con la demanda que hay. El problema no es que el embalse esté bajo, el problema es que el bombeo no da abasto a la demanda porque los pueblos están llenos de gente. Estamos con 11.000 metros cúbicos y harían falta 20.000. La pandemia paralizó todo, elecciones… La disposición de la Junta y la Diputación la he visto bien.

¿Qué le queda pendiente hasta el final de la legislatura?

Queremos construir un centro de atención social para facilitarles a los mayores que permanezcan en sus casas el máximo tiempo posible sin tener que ir a una residencia. La Consejería de Bienestar Social apuesta por esta fórmula de atención y nosotros vamos a hacer lo posible para que los mayores se queden en sus casas. Estoy pendiente de mantener una reunión con el director general de Atención a Personas Mayores para que nos explique qué condiciones tiene que reunir el proyecto para tirar adelante con él, adaptar lo que tenemos hecho a la normativa actual. En principio el coste era de 280.000 euros, pero dependerá de las modificaciones que tengamos que hacer.

Hay otra cosa que nos preocupa pero que se escapa de nuestras competencias y son los ataques de lobo que se están produciendo a la ganadería en la zona. Tanto la Junta como el Gobierno tienen que poner los medios para frenar esta sangría si de verdad quieren que la gente permanezca en los pueblos. Dejar que el lobo campee a sus anchas en zonas no loberas lo único que traerá será el abandono de los pueblos porque por mucho que quieran decir, el lobo es incompatible con la ganadería extensiva tal y como se practica aquí.

Le tengo que hacer la pregunta que se imagina. ¿Se presentará a las próximas elecciones?

Pues no sé qué haré. En julio pasado cumplí 90 años, pero yo me encuentro perfectamente. Aún quedan muchos meses para tomar la decisión, dependerá de cómo me encuentre de salud, la familia...

¿Y de las fiestas, qué nos cuenta?

Recuperamos el programa anterior a la pandemia, con actos similares a otros años y con la romería de la Virgen de los Reyes como centro de las fiestas. Comenzamos el 6 de septiembre y llegaremos al domingo con un programa variado, verbenas, degustaciones, pelota...

Qué quiere decirles a los vecinos…

Que luchen por el bien del pueblo, que apoyen todo aquello que lo haga progresar y se olviden de las rencillas personales. Lo que sea bueno para el pueblo que lo apoyen, sea alcalde yo o sea otro. Que la persona que tenga la responsabilidad de mirar por el bien del pueblo, tenga el apoyo de los vecinos porque creo que merece la pena.

PROGRAMA DE FIESTAS DE VILLASECO DE LOS REYES

6 de septiembre, martes

18.00 Final de campeonatos.

00.00 Inauguración de peñas.

7 de septiembre, miércoles

21.30 Recorrido por las peñas con la charanga ‘La Clave’ y concurso ‘pincho peña’. Se premiará al mejor.

00.30 Todos a bailar con la Disco Móvil ‘Electrolatino’.

8 de septiembre, jueves

12.00 Misa en el santuario de la Virgen de los Reyes.

13.00 Tradicional chateo en la ermita.

18.30 Rosario y procesión.

19.00 Tradicional baile de la bandera y subasta de la misma con acompañamiento del ‘Mariquelo & inblauk’.

00.00 Gran verbena a cargo d la orquesta ‘Vía libre’.

9 de septiembre, viernes

18.00 Diversión para todos, tarde de ‘Láser combat’.

20.00 A continuación, Color Party y fiesta de la espuma.

23.50 Entrega de premios a los ganadores de los campeonatos.

00.00 Verbena a cargo de la orquesta ‘Malibú’.

10 de septiembre, sábado

Durante parte de la mañana, los niños podrán divertirse con Divertilandia… y por la tarde continuarán las actividades.

17.00 Pasacalles con la charanga ‘La Clave’.

18.30 Partido de exhibición de pelota a mano de infantiles. A continuación se enfrentarán Plaza y Galgo IV contra Eguren y García.

00.00 Gran Verbena amenizada por ‘Grupo Arizona’.

11 de septiembre, domingo

15.00 Comida de hermandad en el pabellón municipal.