La Feria no tuvo el aumento presupuestario que se planeó por la 25ª edición

La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo ya ha quedado atrás, pero aún queda un aspecto bastante importante por reseñar, que este año no fue dado a conocer hasta los propios días del evento: el dinero aportado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León para la organización del evento (en forma de subvención al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en virtud de un convenio a cuatro bandas entre Junta, Diputación, Ayuntamiento y Civitas). Esa subvención de la Junta ha ascendido en este 2022 a 203.000€, que es la misma cantidad desde hace ya bastantes años.

El problema no es sólo que la Feria mantenga el presupuesto pese al progresivo aumento de todos los costes (acentuado este año), sino que precisamente la Junta de Castilla y León había planteado aumentar la partida de la Feria de Teatro para este 2022 con motivo de su 25ª edición, pero finalmente quedó en agua de borrajas. Para empezar, durante la Feria 2021, los representantes políticos de las instituciones que la promueven dejaron caer en diversas intervenciones su intención de dotarla de un mayor presupuesto en este 2022, para ‘celebrar a lo grande’ las Bodas de Plata.

Posteriormente, en la recta final de 2021, el proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el ejercicio 2022 recogía por parte de la Consejería de Cultura (en manos de Ciudadanos) un aumento en la partida para la Feria de Teatro de 50.000€, pasando de 203.000€ a 253.000€. Sin embargo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convocó como se sabe elecciones anticipadas en diciembre, y ese proyecto de Presupuestos pasó a mejor vida.

Al no elaborarse un Presupuesto para 2022, fue prorrogado el de 2021, que recogía los habituales 203.000€ para la Feria de Teatro. Aunque no hubiese nuevo Presupuesto, la Junta podía haber aumentado la partida para la Feria a través de otras vías, pero finalmente no ha ocurrido así. De este modo, en el Consejo de Gobierno de la Junta del pasado jueves, ya en pleno evento, se aprobó la concesión de la habitual subvención al Ayuntamiento de 203.000€ (hay que resaltar que en todos los años precedentes nunca se había aprobado tan tarde esta subvención en el Consejo de Gobierno, llegando a hacerse incluso con meses de antelación).

En la nota de prensa de la Junta de Castilla y León donde informa de esa subvención en este 2022, hay algún matiz bastante llamativo, ya que, según la actual Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en manos de VOX, la Feria de Teatro es una iniciativa que “ayuda a la promoción de la cultura y fundamentalmente, a la difusión del uso del español como lengua universal y fuente de conocimiento de sus tradiciones, y como patrimonio cultural en sus distintas manifestaciones artísticas”.

Asimismo se añade que es “una apuesta para divulgar los valores que representa la lengua española en la sociedad actual, como protagonista del ámbito cultural”, una afirmación que sorprende aún más en este 2022 ya que justamente la Feria ha contado con más compañías portuguesas que nunca en su programación.

Sólo posteriormente la nota de prensa habla de que la Feria es “un eficaz instrumento para la dinamización cultural de la provincia de Salamanca y del municipio de Ciudad Rodrigo, así como para la comercialización e internacionalización de las artes escénicas en Castilla y León, generando empleo y riqueza en el territorio de la Comunidad”.