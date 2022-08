Los estudiantes que viajan a diario a Salamanca ya pueden solicitar las ayudas municipales

En función de la renta per cápita mensual de las familias, las ayudas cubrirán hasta el 60% del coste de los viajes

Hasta el 15 de octubre, aquellos residentes en Ciudad Rodrigo que durante el curso académico 2022/2023 se vayan a desplazar a diario en transporte público (es decir, en autobús) a estudiar a Salamanca capital pueden solicitar las ayudas que pone a su disposición la Concejalía de Educación, Infancia y Familia del Ayuntamiento mirobrigense para sufragar una parte del coste de esos viajes.

Como en años anteriores, para poder acceder a estas ayudas es necesario estar empadronado en Ciudad Rodrigo desde hace al menos medio año, y viajar de lunes a viernes a Salamanca para estudiar en las Escuelas o Facultades de la Universidad de Salamanca, o bien para estudiar modalidades de Bachillerato y de Ciclos Formativos de nivel medio o superior que no se imparten en Ciudad Rodrigo. Quedan excluidos aquellos que estudien doctorados, estén preparando el acceso a otras formaciones, u oposiciones. Asimismo, no contabilizarán para las ayudas viajes que puedan realizar estos estudiantes sábados, domingos o días no lectivos (salvo que se acredite que tienen actividad lectiva esos días).

La ayuda que recibirá cada estudiante que cumpla esas condiciones dependerá del volumen de ingresos económicos de la unidad familiar durante el año 2021. Las familias con menos recursos económicos, en concreto cuya renta per cápita mensual sea de hasta 450€, verán sufragado el 60% del coste de los viajes. Para aquellos cuya renta per cápita familiar sea de 451 a 530€, la ayuda será de un 50% del coste de los viajes; aquellos cuya renta sea de 531 a 660€, tendrán un 40% de ayuda; los que tengan una renta de 661 a 720€, recibirán una bonificación del 30%; y aquellos cuya renta sea de 721 a 820€, obtendrán un 20% de bonificación. Por último, las familias con una renta per cápita superior a 821€ mensuales, verán sufragado el 10% del coste de los viajes.

Para establecer el importe de las ayudas, se atenderá al coste de los bonos del transporte público debidamente justificados, correspondientes a los períodos de clase señalados en el calendario oficial de la Universidad de Salamanca, o a los períodos lectivos de la Junta en el caso de los ciclos formativos y Bachillerato. A lo largo del curso, deberán presentar antes del 31 de diciembre, del 31 de marzo y del 30 de junio los justificantes del gasto.

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras que pudieran obtener los estudiantes para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas, pero el beneficiario deberá comunicar al Ayuntamiento esta circunstancia. Asimismo, esta posible ayuda de otra entidad, junto a la subvención del Consistorio mirobrigense, no podrá exceder del coste total de los viajes.

Los interesados en solicitar estas ayudas pueden recoger los modelos de solicitud en la Conserjería de la Casa Consistorial (en la 2ª planta del edificio). Una vez completadas, deben presentarlas en ese mismo lugar o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento mirobrigense, con la documentación exigida en las bases, que se pueden consultar en esta dirección: Base de Datos Nacional de Subvenciones (que también incluye los modelos de solicitud).