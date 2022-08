“La novedad principal de estas fiestas es que van a ser normales”

Recientemente jubilado como médico rural, asegura que Pereña no se le queda pequeño sino todo lo contrario, “se me está quedando grande”, señala. “Uno se dedica a lo que se dedica no porque sea grande o pequeño sino porque es mi pueblo. No tengo ninguna otra idea, ninguna otra intención y ninguna otra aspiración”. En la recta final de la legislatura, Luis Rodríguez aún no ha decidido si se presentará a la relección como alcalde en mayo próximo, aunque sus anteriores palabras dejan entrever su compromiso con Pereña de la Ribera.

Nos hace un resumen de esta legislatura, un poco complicada…

El resumen de esta legislatura es muy fácil, es una legislatura que nos ha doctorado a todos, si sabíamos algo de la vida, ahora sabemos mucho más, especialmente en ayuntamiento donde gestionamos servicios sociales. El hecho de que aquí el Ayuntamiento gestione la residencia fue todo un reto en un momento determinado el salir bien parados de una situación que nos desbordó a todos. Hemos vivido lo que no habíamos vivido nunca y quien más y quien menos ha tenido que ingeniárselas, a pesar de que todas las instituciones siguieran funcionado, con confinamiento, sin confinamiento, con limitaciones, consultas telefónicas, no presenciales que se dice ahora…, difícil. Por otra parte, las cosas que teníamos previstas están hechas o en vías de que se realicen en los plazos previstos. A nivel personal estoy satisfecho, pero es verdad que ha sido complicado, pero hemos salido.

¿De aquí al final de legislatura que le queda pendiente?

Nos quedan tres cosas. La Diputación tiene adjudicada desde octubre de 2021 una obra que está enclavada en los Planes Provinciales, es la renovación de redes de dos calles importantes, la calle Arrabal Este y Pozo Verde. Y ha pasado casi un año y no se ha ejecutado por razones que tratan de explicar con la situación global que vivimos, pero lo cierto es que es algo que a este Ayuntamiento nos está asfixiando porque es algo que teníamos previsto. No hemos actuado de forma directa pensando que se iban a hacer más pronto que tarde, por ello instamos a quien corresponda a que traten de encontrar la solución lo más rápido que puedan y no solo para este pueblo, porque me consta que hay más pueblos que están con el mismo problema. Cuando se culmine esta obra tendremos una red totalmente nueva.

Tenemos pendiente, en estos momentos en licitación, la puesta en funcionamiento de un ascensor para salvar la escalera de la segunda planta del ayuntamiento, donde está el Juzgado de Paz y el Registro Civil, y de este modo facilitar el acceso a las personas que tengan discapacidad. También estamos pendiente de la conexión a la red de la planta fotovoltaica de autoconsumo que tenemos en la residencia, a la espera de que Iberdrola autorice la conexión.

Y por último, este año teníamos consignación presupuestaria para la vivienda tutelada que se ubicará en la que era la antigua farmacia y antiguo consultorio, y hemos presentado recientemente a Adezos una solicitud de financiación para optar a fondos comunitarios. Tenemos una dotación económica para este año y estamos a la espera de la resolución de Adezos para comenzar incluso la obra este mismo año, pero depende de esa financiación porque los recursos de fondos propios que tenemos asignados nos daría para hacer el proyecto y hacer acopio de materiales, pero ni mucho menos hacer la totalidad de la obra, que rondará los 120.000 euros.

Sería un complemento para la residencia…

Más que un complemento de la residencia, la vivienda tutelada es una alternativa. Está pensada para personas mayores que mantienen un nivel de independencia personal importante, que a lo mejor no están para vivir solas en casa, y de lo que se trata es ofrecerle una alternativa residencial y que puedan desarrollar en la vivienda actividades básicas para las que siguen teniendo capacidad. Por lo tanto, más que un complemento es una alternativa, hablamos de 7-8 plazas, habitaciones todas grandes, una doble pensando en algún matrimonio y el resto individuales de 12 a 18 metros cuadrados, excepto la doble que tiene 24 metros.

¿Se presentará a la reelección?

No lo sé, realmente. Los pueblos van a tener un problema más pronto que tarde. Y es que en algún momento va a faltar gente que tire de los ayuntamientos por evolución natural. Si se mantiene la actual, en unos años habrá problemas porque siempre estamos los mismos y la familia te exige…

¿Cómo se presentan las fiestas?

Bien, la novedad principal de estas fiestas es que van a ser normales, no va a ver nada nuevo o va ser todo nuevo, según se interprete, porque se recupera el carácter tradicional de las fiestas en Pereña. Se recupera el desfile de carrozas que marcaba el escalón más alto de participación al implicarse casi todas las peñas en la construcción de las carrozas, coreografías, disfraces… Se recupera un elemento fundamental de las fiestas. También se recuperan las verbenas, los festejos taurinos, encierros y capeas nocturnas, por lo tanto la principal novedad de las fiestas en Pereña, como en todos los pueblos, es que henos podido recuperar la normalidad que perdimos por circunstancias clínico-sanitarias, por decirlo de alguna manera.

Antes de los platos fuertes de las fiestas tienen actividades, algunas nuevas…

Sí. Como en los últimos años, a primeros de agosto mantuvimos una reunión con las peñas para definir eventos o actividades que no están previstas ‘por catálogo’. Entonces se aprovecha la semana anterior para dar cabida a este tipo de cosas que la comisión de peñas se encarga de organizar y que el Ayuntamiento aporta lo que puede, tanto a nivel económico como material. De esa reunión salieron cosas nuevas como la yincana para niños y peñistas, o el beerpong de este martes.

En festejos taurinos tenemos la capea nocturna del jueves y luego tenemos los dos encierros, sábado y domingo, y las dos novilladas. Desde que soy alcalde siempre con alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca por dos motivos, primero porque de esta forma el Ayuntamiento consigue una financiación adicional para los festejos, y en segundo lugar porque la única aportación que pueden hacer los ayuntamientos es dar una oportunidad a los chavales que han apostado por esto, independientemente de que compartas o no la fiesta de los toros. Yo no soy ni taurino ni antitaurino, es una expresión arraigada en nuestra tierra y desde mi punto de vista tiene un comportamiento cultural que creo que hay que admitirlo así, por lo menos la cultura de nuestros padres venía en ese sentido. El Ayuntamiento no se posiciona en ningún sentido pero mientras exista demanda tenemos la obligación de responder a esa demanda, si los toros se tienen que morir se morirán por ‘muerte dulce’ como se pierden las partidas de mus.

Qué quiere decirle a los vecinos para estos días…

Que lo pasen bien, que disfruten y se olviden de los dos últimos años en la medida de lo posible, que estén a gusto con la familia y los vecinos, y nos respetemos en la peor de las condiciones. Este año hemos notado que ha venido mucha más gente, y creo que están esperando las fiestas como motivo de celebración, sirven para encontrarnos y volvernos a ver. Así que lo pasen bien y disfruten de estos días.

PROGRAMA COMPLETO DE LAS FIESTAS DE PEREÑA DE LA RIBERA