Aprobada una modificación presupuestaria de 1.176.391€ a cargo de los ‘ahorros’ con un 30% para energía

Con una duración bastante mayor de lo esperado, 1h.27’ (producto de que en esta ocasión hubo hasta 15 ruegos y preguntas por parte de la oposición frente a las 2 únicas cuestiones de la anterior sesión), el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo desarrolló durante la mañana del martes una nueva sesión ordinaria de Pleno, que incluyó la aprobación (votó a favor el PP, mientras que PSOE y Ciudadanos se abstuvieron e IU-CR en Común votó en contra) de la 3ª modificación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.

Esta modificación asciende a 1.176.319€, “un importante monto”, en palabras del alcalde Marcos Iglesias, que explicó sus cuatro ‘ejes’: completar las subvenciones que ha recibido el Ayuntamiento (por ejemplo para la reforma de la Rúa del Sol), dotar de forma íntegra la parte que corresponde al Ayuntamiento del Polígono de Terralba, actualizar varias cuestiones de salarios y Seguridad Social del personal (ya que se han incorporado nuevas personas), y establecer más fondos ante el “preocupante incremento del gasto energético”.

En concreto, del total de 1.176.319€, el 30% va destinado a cubrir el aumento de los costes energéticos. Por ejemplo, con esta modificación se presupuestan 45.000€ más para el alumbrado público (cuya partida ya ha pasado de 200.000€ a 455.000€ en lo que va de año); 10.000€ más para la iluminación de los colegios y 110.000€ más para su calefacción; creciendo asimismo de forma notable las partidas de luz y calefacción del Centro Acuático.

Al respecto, Marcos Iglesias espera que “el Gobierno tome cartas en el asunto; quién puede hacer algo es el Gobierno y la Unión Europea” para “poner remedio a la subida de los costes que sufren familias, empresas y administraciones”. Sobre ello, Jorge Labajo incidió en que “el Gobierno también llega hasta donde llega”, recordando que ha aprobado una excepción ibérica que ahora la familia del PP europeo quiere extender a otros países.

Conscientes de la situación de los suministros (Joaquín Pellicer, de Ciudadanos, dijo que “entendemos” la subida de las partidas energéticas), los partidos de la oposición se mostraron disconformes con algunas otras cuestiones de esta modificación. Por un lado, por el hecho de que ya sea la 3ª modificación del Presupuesto de 2022. Para Jorge Labajo, “hay que afinar más”, apuntando por ejemplo que crece en un 120% la partida de atenciones protocolarias, por lo que hay “una falta de previsión”. Al respecto, Marcos Iglesias indicó que este aumento va destinado a los “cuatro bombones” que se darán en Navidad a los trabajadores municipales y a los que se repartirán a los ancianos de las residencias.

Para Joaquín Pellicer, hay una “distorsión de lo presupuestado inicialmente” (Ciudadanos se abstuvo, al igual que a la hora de votar el Presupuesto y las otras modificaciones, porque “son las cuentas del PP”, en el sentido de que es ese partido el que establece sus prioridades). Sin mencionar nada en concreto, Alfredo de Miguel señaló que se añadía a las críticas por parte de Ciudadanos, aunque en su caso votaba en contra. La principal crítica de PSOE y Ciudadanos estuvo en que toda la modificación presupuestaria sale de los ‘ahorros’ municipales, es decir del remanente de tesorería.

Para Joaquín Pellicer, este hecho “es llamativo”, mientras que Jorge Labajo remarcó que ese remanente “no es un pozo sin fondo; algún día se va a acabar y la relajación de normas fiscales [que permite usarlo] no va a durar siempre”, por lo que cree que “habría que parar el criterio inversor” (aludió a los 371.000€ que se sacan de los ahorros para el Polígono de Terralba) y planificar “qué pasa de aquí a unos años”. Marcos Iglesias mencionó que “no hay capacidad para reducir otras partidas”, por lo que se tira del remanente, resaltando respecto al Polígono que “es sentido común”, evocando que “no hay un metro de suelo industrial”.

Cuestiones energéticas

La situación de la energía salió también a relucir durante el turno de ruegos y preguntas, queriendo saber Begoña Moro si el Ayuntamiento ya está haciendo algo para reducir el consumo, mencionando Ramón Sastre que se está mirando qué se puede hacer, mencionando únicamente que se está pensando en colocar placas solares (ya se ha hablado con empresas) por ejemplo en los recintos deportivos o en el Mercado de Abastos. Asimismo, indicó que se está trabajando en mejorar la eficiencia energética, colocando 640 luminarias led en 2021.

De la misma forma, Begoña Moro se interesó por la situación del agua, a raíz de haber visto riegos de jardines en pleno verano casi a la hora de comer. José Manuel Jerez comentó que “normalmente se riega por la noche”, pero a veces hay averías que obligan a regar a otras horas. Begoña Moro incidió en que ha ocurrido “varios días”, pero que en cualquier caso “vamos a ahorrar un poco, no derrochemos”, mostrándose de acuerdo José Manuel Jerez, pero “los jardines tienen que beber para sobrevivir”.

En materia verde, Joaquín Pellicer preguntó por la hierba del adarve de la muralla, contestando José Manuel Jerez que su limpieza la lleva una empresa -que le ha dicho que tenía problemas de personal- y “estaré pendiente de ello”. Como otras peticiones de la oposición, Carmen Lorenzo planteó que se instale un ascensor en el Teatro Nuevo para mejorar la accesibilidad; mientras que Soraya Mangas pidió que se limpien los espejos de la calle Santa Clara antes de que haya un problema (Laura Vicente comentó que se limpiaron hace poco, pero que se volverá a hacer).

Asimismo, Soraya Mangas reclamó que se arregle la tirolina del parque situado junto a la calle Calderón de la Barca, ya que falta un taco y chocan hierro contra hierro con el consiguiente molesto ruido para los vecinos, sobre todo durante las noches veraniegas. José Manuel Jerez señaló que la pieza rota ya está encargada y cuando llegue se pondrá. Además, Jorge Labajo propuso que se estudie crear una piscina natural en la zona del Canal de La Concha, en la zona del pantalán, para así cubrir la falta de piscinas municipales en Ciudad Rodrigo.

Marcos Iglesias manifestó que “no sé qué diría la Confederación Hidrográfica”, recordando que el Ayuntamiento ya hizo una piscina natural en la zona de San Giraldo (que nunca estuvo operativa). Sobre piscinas, el alcalde comentó que nadie se ha vuelto a dirigir al Ayuntamiento tras la última reunión de los socios de Codemirsa (y que nadie ha hecho una propuesta formal), pero que en todo caso es una cuestión privada, al igual que el evento musical de una empresa que se suspendió el 12 y 13 de agosto, por el que se interesó Joaquín Pellicer.

El portavoz de Ciudadanos quiso saber en qué iba a consistir la colaboración municipal, indicando el alcalde que por ejemplo se iba a prestar un escenario. Mostrándose sorprendido Joaquín Pellicer por el préstamo sin más de material municipal para eventos privados con ánimo de lucro, Marcos Iglesias dijo que “cómo no se va a dejar un escenario a cualquiera que lo pida sino entraña mucho”.

El Monasterio de La Caridad y la Ruta de Los Malditos

En lo que también colaboraba el Ayuntamiento era en el Día de Pesca Infantil a cargo de una Asociación, que este año no lo ha llevado a cabo por cuestiones internas (se intentó salvar buscando voluntarios, pero no aparecieron suficientes). Vanesa Muriel apuntó que uno de los miembros de la entidad ya le ha transmitido que el año que viene se hará sí o sí, replicando Carlos Fernández Chanca que “el Ayuntamiento no puede excusarse” en situaciones externas para no se haga, instando a que “con Asociación o sin ella, se lleve a cabo”.

Carlos Fernández Chanca, en su primer pleno presencial tras la pandemia, preguntó asimismo por el ‘exilio’ que sufre el PSOE, cuyo despacho está en la Oficina Municipal de Desarrollo por la falta de espacio en la Casa Consistorial. Además de apuntar que es un ‘autoexilio’, porque se le ofreció quedarse en la Casa Consistorial al ser el principal partido de la oposición (al final se quedó Ciudadanos), Marcos Iglesias desveló que las obras de reforma del edificio que habilitarán nuevos espacios comenzarán el 5 de septiembre. Mientras duren las obras, la entrada a las oficinas del edificio volverá a hacerse por la puerta noble como ocurría antiguamente (por la actual puerta podrán acceder los que tengan que usar el ascensor).

Lo que no tiene fechas ni planes es el Monasterio de La Caridad por el que también se interesó Carlos Fernández Chanca, recordando que solía preguntar mucho por él en la anterior legislatura Marcos Iglesias, quién replicó que al inicio de la actual legislatura autonómica planteó a la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, una actuación urgente, pero no ha habido respuesta.

Como última pregunta, Soraya Mangas preguntó por qué no se ha vuelto a promover la Ruta de los Malditos (mencionando el éxito de su equipo en Béjar), contestando Beatriz Jorge Carpio que en este 2022 no ha habido ningún contacto al respecto, y “no sabía si estaba operativa o no”. A Soraya Mangas le llamó la atención esta falta de contacto, apuntando que “parece un capricho del PP”, más aún cuando hay turistas que preguntan por ella. Beatriz Jorge Carpio cerró la cuestión diciendo que “a veces los proyectos no tienen que tener el aval de las Administraciones públicas; la ruta es un éxito y no entiendo por qué ellos mismos no han dado ese paso”.

En el Pleno se aprobó por unanimidad el Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, para cumplir así la legislación vigente que obliga a tenerlo a empresas de más de 50 empleados. Según explicó Davinia Montero, la redacción de este Plan (que incluye por ejemplo un Plan contra el acoso), ha corrido a cargo de una empresa externa, y ya había sido aprobado anteriormente por la Mesa negociadora del Consistorio que integran representantes políticos y trabajadores.