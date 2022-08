Pleno femenino en los Premios del Público de la Feria de Teatro 2022

La organización de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo dio a conocer a última hora de la mañana del lunes las obras ganadoras de los Premios del Público convocados una edición más por la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo para reconocer los mejores espectáculos que se han podido ver estos días en Miróbriga, repartidos en tres categorías: Infantil/Familiar, de Sala y de Calle.

Para decidir estos Premios, cualquier persona que ha querido ha tenido la oportunidad de votar sus espectáculos favoritos (a razón de dos por categoría) a través de la aplicación oficial de la Feria desde las 0.00 horas del sábado al domingo hasta las 10.00 horas de la mañana del lunes. Los resultados dados a conocer por la Feria reflejan un pleno femenino: los tres espectáculos premiados están protagonizados íntegramente por mujeres.

Por un lado, en lo que respecta a la categoría de Mejor Espectáculo Infantil/Familiar, el Premio ha ido a parar a la compañía granadina La Maquiné, por su montaje Estación Paraíso, que se estrenó de forma absoluta en la mañana del viernes en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. En este montaje, se presenta a una vieja titiritera (interpretada por Elisa Ramos) en el crepúsculo de su vida en una estación de tren, sin recordar muy bien qué hace allí, con el amor hacia su pareja desconocida como único recuerdo.

A través de los títeres que guarda en una vieja maleta, la titiritera intenta averiguar quién es y cuál es su propio destino. Con este montaje, La Maquiné quiere poner en primer plano las realidades de la vejez, la vulnerabilidad y la soledad, representando la titiritera a cualquier persona que puede encontrarse intentando aprender quién es. Hay que apuntar que la compañía La Maquiné ya se llevó el Premio al Mejor Espectáculo Infantil/Familiar en la última edición prepandemia de la Feria, en 2019, por el montaje Acróbata y Arlequín.

Por otro lado, en lo que se refiere a la categoría de Mejor Espectáculo de Calle, el galardón es para la compañía portuguesa Coraçao Nas Maos, que puso en escena en la tarde del miércoles en el Parque de La Florida el montaje Chá das Cinco (que era la primera vez que se representaba en España). Esta obra cuenta con cuatro protagonistas (interpretadas por Daniela Leite Castro, Joana Carmo Martins, Marta Costa y Rita Carmo Martins), que se reúnen para tomar tranquilamente el té.

Sin embargo, van surgiendo imprevistos que cambian el devenir de la reunión: el agua no se calienta, el té no está listo, etc.; lo que da pie a que el montaje acabe siendo una pieza dinámica con varios números de danza y circo, que suscitaron gran interés y curiosidad. Entre las características del espectáculo estuvo que sus protagonistas no pronunciaron ‘ni una palabra’ (no había texto).

Por último, en la categoría de Mejor Espectáculo de Sala, el público ha querido premiar el reivindicativo montaje Las que limpian de la compañía gallega A Panadaría (en coproducción con el Centro Dramático Nacional) que cerró el Jueves de Feria en el Patio de Los Sitios, protagonizado por Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman, que interpretan a tres camareras de piso del Hotel La Jota.

En esta pieza se relata una dura realidad social: las malas condiciones laborales que tienen que soportar las camareras de piso que trabajan en establecimientos hoteleros, afrontando una sola persona el trabajo que deberían hacer varias, lo que merma la calidad del servicio al tener que hacer todo con mucha más celeridad. Asimismo, la obra relata la lucha de estas camareras de piso por mejorar estas condiciones laborales, y cómo se encuentran con la negativa a ello de los propietarios de los hoteles donde trabajan. Estos Premios del Público de la Feria de Teatro 2022 se entregarán durante la 26ª Feria de Teatro.