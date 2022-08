El Memo Calvillo empieza fuerte y saca a correr a la calle al Salamanca UDS en su regreso

Imagen muy curiosa la que se ha visto este 29 de agosto en las instalaciones del Helmántico, dado que el Memo Calvillo, el preparador físico del Salamanca UDS, se ha reincorporado al trabajo y ha empezado a aplicar su método para poner a tono a los futbolistas.

Así, el mexicano, que ha tardado más de lo esperado en poder tener toda la documentación al día a falta de arreglar unos trámites, ha sacado a la plantilla a correr a la calle, concretamente a la leve cuesta que va desde la entrada del recinto hasta la zona de las piscinas.

De este modo, el 'profe' le ha metido caña a los jugadores en su vuelta a la rutina con la dolorosa derrota por 0-2 contra un Regional de Aficionados como el Colegio Diocesanos. Tras ello, los charros han acudido a Las Pistas, que han recibido una fuerte tromba de agua a primera hora de la mañana, para realizar la sesión de trabajo a las órdenes de María Hernández.

SIN GUSTAVO Y ÁLEX GÓMEZ

La práctica ha contado con dos ausencias, destacando la de un Álex Gómez que no ha pasado el periodo de prueba del primer equipo y no seguirá en el club, tal y como ha adelantado SALAMANCArtv AL DÍA, y la de un tocado Gustavo Carmona, que no se ha dejado ver por el lugar.