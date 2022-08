La interactiva historia de un adolescente impacta en su estreno absoluto a la par que único

Sólo un año después de golpear conciencias en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (además el último día de Feria) con el multipremiado trabajo Puños de harina protagonizado por Jesús Torres, la compañía cántabra El Aedo (teatro+games+libros) ha regresado a la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo para estrenar de forma absoluta otro impactante montaje titulado La Metamorfosis de Gregor, protagonizado de nuevo por un único actor, en esta ocasión Diego Olivares.

Este joven se mete en la piel de un adolescente de 16 años llamado Gregor que no sale de su habitación (la obra se desarrolla dentro de una singular estructura parecida a una jaula con varios espacios y niveles, en cuyo exterior se van proyectando cosas), sintiéndose solo en el mundo, ya que no conecta ni con su madre ni con su hermana, y en el instituto es víctima de acoso aunque lo niega. El desarrollo de los acontecimientos hace que Gregor piense seriamente en darle Game Over a su vida al igual que ocurre en los videojuegos online a los que también está enganchado.

Esa decisión final sobre su vida, al igual que otros hechos que acontecieron durante la obra, fueron decididos por los propios espectadores que acudieron en la tarde del jueves hasta el Espacio Afecir mediante una serie de encuestas en el perfil de Instagram del ficticio personaje, tal y como explicaron miembros de la compañía al público antes de empezar (para aquellos sin Internet se habilitó una red wifi). De este modo, de forma excepcional, los espectadores pudieron hacer uso de sus móviles durante el espectáculo (lo que algunos aprovecharon para ir haciendo otras cositas).

El hecho de que el público vaya tomando decisiones e incluso intervenga en el mismísimo final, hace que La Metamorfosis de Gregor vaya a ser diferente cada vez que se represente, pudiendo ver el público en Ciudad Rodrigo un montaje de este modo único (en su conjunto se trataba como decíamos al principio de un estreno absoluto). El público tributó una larga ovación a Diego Olivares, por su interpretación en solitario durante hora y media. A la salida, tuvieron la oportunidad de escanear dos códigos QR para acceder a un juego online sobre Gregor, así como a la lista en Spotify de las canciones originales que sonaron en el montaje.

Al hilo de los duros temas que se tratan en la obra, como el bullying, la soledad o los pensamientos suicidas, miembros de El Aedo explicaron antes de empezar que la intención es, cuando se represente de forma regular, mantener una sesión posterior con los espectadores con personal del Teléfono de la Esperanza. Como en el marco de Feria no era posible hacerlo, la compañía invitó a los espectadores a que hablen con ellos por la calle si se los encuentran estos días en Ciudad Rodrigo.